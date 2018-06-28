Музыкальные коллективы из 11 стран приедут на фестиваль «Петроджаз» в Петербурге в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. / ТАСС /. Более двух десятков музыкальных коллективов из 11 стран примут участие в XIV международном музыкальном фестивале «Петроджаз», который состоится в Санкт-Петербурге в июле, сообщили в четверг организаторы.

"В 2018 году фестиваль собирается побить собственный рекорд — к нам едут более 25 коллективов из Аргентины, Дании, Норвегии, Испании, Германии, Израиля, Республики Сербской [Боснии и Герцеговины], Эстонии, Литвы, Латвии и, конечно же, России", — говорится в сообщении организаторов.

Представляя фестиваль «Петроджаз» журналистам в четверг, его президент Иннокентий Волкоморов отметил, что джаз в Петербурге развивается очень активно, также растет и сам смотр. «Тринадцатый фестиваль побил все рекорды по посещаемости — на площади Островского практически не было места даже. Я думаю, что в этом году в связи с тем, что в городе находится огромное количество туристов, которые приехали смотреть футбол и болеть — далеко не все разъедутся, потому что наш фестиваль начинается сразу после окончания футбольного чемпионата», — сказал он. По данным организаторов, ежегодно «Петроджаз» посещают около 100 тыс. человек.

В этом году джазовый фестиваль пройдет с 27 по 29 июля. Все три дня общедоступные концерты под открытым небом будут звучать по восемь часов в день начиная с 14:00 мск. По словам Волкоморова, впервые в смотре примут участие коллективы из Норвегии — это Tito Lausteen Quintet и Plan Be, которые исполняют классический рок и блюз. Среди главных участников фестиваля организаторы назвали и знаменитый Ансамбль Давида Голощекина

Не только музыка

"Отличие нашего фестиваля в том, что он интерактивный", — также отметил Волкоморов. На протяжении трех дней в перерывах между выступлениями музыкантов будут проходить мастер-классы по джазовому танцу.

В сентябре организаторы фестиваля также планируют провести танцевальный смотр «Петроджаз-танец», а в ноябре публике представят фестиваль пластических театров «Куранта», где сценическое действие постановок будет разворачиваться под звуки джаза.