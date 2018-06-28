Ещё
Музыкальные коллективы из 11 стран приедут на фестиваль «Петроджаз» в Петербурге в июле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Музыкальные коллективы из 11 стран приедут на фестиваль «Петроджаз» в Петербурге в июле 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Более двух десятков музыкальных коллективов из 11 стран примут участие в XIV международном музыкальном фестивале «Петроджаз», который состоится в Санкт-Петербурге в июле, сообщили в четверг организаторы.
"В 2018 году фестиваль собирается побить собственный рекорд — к нам едут более 25 коллективов из Аргентины, Дании, Норвегии, Испании, Германии, Израиля, Республики Сербской [Боснии и Герцеговины], Эстонии, Литвы, Латвии и, конечно же, России", — говорится в сообщении организаторов.
Представляя фестиваль «Петроджаз» журналистам в четверг, его президент Иннокентий Волкоморов отметил, что джаз в Петербурге развивается очень активно, также растет и сам смотр. «Тринадцатый фестиваль побил все рекорды по посещаемости — на площади Островского практически не было места даже. Я думаю, что в этом году в связи с тем, что в городе находится огромное количество туристов, которые приехали смотреть футбол и болеть — далеко не все разъедутся, потому что наш фестиваль начинается сразу после окончания футбольного чемпионата», — сказал он. По данным организаторов, ежегодно «Петроджаз» посещают около 100 тыс. человек.
В этом году джазовый фестиваль пройдет с 27 по 29 июля. Все три дня общедоступные концерты под открытым небом будут звучать по восемь часов в день начиная с 14:00 мск. По словам Волкоморова, впервые в смотре примут участие коллективы из Норвегии — это Tito Lausteen Quintet и Plan Be, которые исполняют классический рок и блюз. Среди главных участников фестиваля организаторы назвали и знаменитый Ансамбль Давида Голощекина.
Не только музыка
"Отличие нашего фестиваля в том, что он интерактивный", — также отметил Волкоморов. На протяжении трех дней в перерывах между выступлениями музыкантов будут проходить мастер-классы по джазовому танцу.
В сентябре организаторы фестиваля также планируют провести танцевальный смотр «Петроджаз-танец», а в ноябре публике представят фестиваль пластических театров «Куранта», где сценическое действие постановок будет разворачиваться под звуки джаза.
Фестиваль «Петроджаз» проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Событие берет свое начало от Петропавловского джаз-фестиваля, который впервые состоялся в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости в 2003 году. С 2008 года смотр носит название «Петроджаз», с 2015 года он проходит на Площади Островского перед Александринским театром.
ТАСС: последние новости
Александр Дмитриев покидает пост главного дирижера Санкт-Петербургской филармонии Ник Кейв заявил, что везет в Россию "самое личное шоу" U2 создаст собственный выставочный центр в Дублине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подмены, которые почти никто не заметил
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны9
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Видео
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
07:53
Как кино заинтересовалось футболом
Кино
02:59
Зачем переименовали «Большую перемену»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение