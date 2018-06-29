Ещё
Сольный концерт пианистки Полины Осетинской пройдет в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Сольный концерт пианистки Полины Осетинской пройдет в Москве 

Журнал ОК! 1 час назад
В воскресенье, 1 июля, в 20:00 площадка под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» в рамках серии концертов «Неоклассики» представляет сольный концерт пианистки Полины Осетинской. В свои программы Полина почти всегда включает сочинения композиторов конца XX — XXI века, часто сталкивая их с классикой. В этот раз прозвучат произведения Леонида Десятникова, Сергея Ахунова, Антона Батагова, Валентина Сильвестрова, Павла Карманова.
Уникальность искусства Осетинской в том, что оно универсально. Ценители качества фортепианной игры найдут в нем пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром.
На сегодняшний день в ее творческой биографии выступления с Токийским филармоническим оркестром, Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии, Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е. Ф. Светланова, оркестрами «Виртуозы Москвы», «Новая Россия», Европейской симфониэттой, Веймарской национальной оперы и др. Среди ее сценических партнеров — дирижеры Теодор Курентзис, Туган Сохиев, Александр Сладковский, Лоран Петижерар, Василий Синайский, Андрей Борейко, Герд Альбрехт, Ян-Паскаль Тортелье, Томас Зандерлинг. Ее игру публика слышала в самых престижных залах — Большом и Малом Московской консерватории и Петербургской филармонии, венском Мюзикверайн, концертном зале Мариинского театра, залах Варшавы, Сан-Франциско, Брюсселя, Японии и многих других.
Где: «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».
Когда: 1 июля, 20:00.
Стоимость: от 700 до 2000 рублей.
Категория: 6+.
Журнал ОК!: последние новости
Ани Лорак взбудоражила поклонников фотографией в сети В Москве состоится творческий вечер поэтессы Ах Астахова Селин Дион представила новый клип на песню Ashes
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подмены, которые почти никто не заметил
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
С кого рисовали героев Диснея
Как черную икру изображала пшенная каша
Видео
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Кино С детьми
02:59
Как черную икру изображала пшенная каша
Кино
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение