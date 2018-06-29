Сольный концерт пианистки Полины Осетинской пройдет в Москве 

В воскресенье, 1 июля, в 20:00 площадка под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» в рамках серии концертов «Неоклассики» представляет сольный концерт пианистки Полины Осетинской. В свои программы Полина почти всегда включает сочинения композиторов конца XX — XXI века, часто сталкивая их с классикой. В этот раз прозвучат произведения Леонида Десятникова, Сергея Ахунова, Антона Батагова, Валентина Сильвестрова, Павла Карманова.
Уникальность искусства Осетинской в том, что оно универсально. Ценители качества фортепианной игры найдут в нем пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром.
На сегодняшний день в ее творческой биографии выступления с Токийским филармоническим оркестром, Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии, Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е. Ф. Светланова, оркестрами «Виртуозы Москвы», «Новая Россия», Европейской симфониэттой, Веймарской национальной оперы и др. Среди ее сценических партнеров — дирижеры Теодор Курентзис, Туган Сохиев, Александр Сладковский, Лоран Петижерар, Василий Синайский, Андрей Борейко, Герд Альбрехт, Ян-Паскаль Тортелье, Томас Зандерлинг. Ее игру публика слышала в самых престижных залах — Большом и Малом Московской консерватории и Петербургской филармонии, венском Мюзикверайн, концертном зале Мариинского театра, залах Варшавы, Сан-Франциско, Брюсселя, Японии и многих других.
Где: «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».
Когда: 1 июля, 20:00.
Стоимость: от 700 до 2000 рублей.
Категория: 6+.