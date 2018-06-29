Сольный концерт пианистки Полины Осетинской пройдет в Москве

Уникальность искусства Осетинской в том, что оно универсально. Ценители качества фортепианной игры найдут в нем пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром.

Где: «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».

Когда: 1 июля, 20:00.

Стоимость: от 700 до 2000 рублей.

Категория: 6+.