Послушать органную музыку можно в субботу в музее-усадьбе «Кусково»

Классические произведения для органа и голоса прозвучат в окружении великолепных интерьеров усадьбы.

Концерт состоится в субботу, 30 июня, в Танцевальном зале музея. Он пройдет в рамках музыкального фестиваля «Органные вечера в Кусково», организованного под руководством известной органистки Елены Приваловой-Эпштейн. Музыкальный фестиваль «Органные вечера в Кусково», начинавшийся как дебитная площадка для молодых органистов, стал к настоящему времени одним ведущих летних столичных музыкальных фестивалей.

В программе лета 2018 года выступят ведущие российские органисты, звезды оперной сцены, солисты и ансамбли старинной музыки. Ценителям органной музыки предложат 30 июня послушать произведения Альбинони, Перголези, Вивальди, Генделя и Баха. Шедевры органной классики исполнит для жителей Новогиреева и других районов города лауреат Всероссийских и международных конкурсов органист Алексей Шмитов и меццо-сопрано Елена Лопухина. Начало концерта — в 17.00.

Фото — https://kudamoscow.ru/