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Послушать органную музыку можно в субботу в музее-усадьбе «Кусково»
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Послушать органную музыку можно в субботу в музее-усадьбе «Кусково» 

Управа района Новогиреево 31 минуту назад
Фото: Управа района Новогиреево
Классические произведения для органа и голоса прозвучат в окружении великолепных интерьеров усадьбы.
Концерт состоится в субботу, 30 июня, в Танцевальном зале музея. Он пройдет в рамках музыкального фестиваля «Органные вечера в Кусково», организованного под руководством известной органистки Елены Приваловой-Эпштейн. Музыкальный фестиваль «Органные вечера в Кусково», начинавшийся как дебитная площадка для молодых органистов, стал к настоящему времени одним ведущих летних столичных музыкальных фестивалей.
В программе лета 2018 года выступят ведущие российские органисты, звезды оперной сцены, солисты и ансамбли старинной музыки. Ценителям органной музыки предложат 30 июня послушать произведения Альбинони, Перголези, Вивальди, Генделя и Баха. Шедевры органной классики исполнит для жителей Новогиреева и других районов города лауреат Всероссийских и международных конкурсов органист Алексей Шмитов и меццо-сопрано Елена Лопухина. Начало концерта — в 17.00.
Фото — https://kudamoscow.ru/
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