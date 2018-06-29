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Появился список хэдлайнеров из «поющих министров» на Ночи музыки
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Появился список хэдлайнеров из «поющих министров» на Ночи музыки 

Уралинформбюро 22 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Организаторы Ural Music Night сдержат обещание и покажут городу музыкальные таланты из числа представителей губернаторской администрации, министров, директоров заводов и других важных персон Среднего Урала. Сегодня департамент информационной политики главы региона обнародовал список хэдлайнеров «правительственной» площадки фестиваля в Театре музыкальной комедии.
В 18.30 в здании театра на Ленина, 47 будет дан официальный старт Ural Music Night с участием заместителя губернатора Свердловской области Павлом Крековым.
Программа уральского политического бомонда «Известные жители Екатеринбурга» начнется в 19.00. В непривычном амплуа здесь можно будет увидеть первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, министра соцполитики области Андрея Злоказова, министра инвестиций и развития Викторию Казакову, гендиректора Краеведческого музея Наталью Ветрову и других важных для города и региона персон.
Кроме того, директор фестиваля Евгений Горенбург ранее анонсировал «Мы желаем счастья вам» в исполнении импровизированного ансамбля из числа сотрудников китайского консульства в Екатеринбурге, а также музпрограмму «поющей сборной» консульства Азербайджана.
Четвертый фестиваль Ural Music Night стартует сегодня в 17.00. На 100 городских площадках выступят больше 2 000 музыкантов из 20 стран мира. Сегодня в столице Урала бесплатно можно будет посмотреть выступления Эмира Кустурицы с No Smoking Orchestra, Joy, Arabesque, Baccara и Ивана Дорна, Уральского филармоническего оркестра и Noize MC, альтиста Сергея Полтавского и FEDUK, FanTango и LRK TRIO, культовых датчан Heilung и Сергея Трофимова.
Разговор с Евгением Горенбургом накануне Ночи музыки
Завершит Уральскую Ночь музыки концерт Therr Maitz на Октябрьской площади у Свердловского театра драмы, который начнется в 02.00. Гости фестиваля, по традиции, встретят рассвет с зеркалами в руках.
Для удобства навигации организаторы разработали специальное приложение iOS и Android. С его помощью легко составить индивидуальный маршрут, просто отметив интересующие коллективы. Выступления музыкантов будут показывать на странице Ночи музыки во «ВКонтакте» и на официальном сайте фестиваля, напоминает "Уралинформбюро".
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