Появился список хэдлайнеров из «поющих министров» на Ночи музыки

Организаторы Ural Music Night сдержат обещание и покажут городу музыкальные таланты из числа представителей губернаторской администрации, министров, директоров заводов и других важных персон Среднего Урала. Сегодня департамент информационной политики главы региона обнародовал список хэдлайнеров «правительственной» площадки фестиваля в Театре музыкальной комедии.

В 18.30 в здании театра на Ленина, 47 будет дан официальный старт Ural Music Night с участием заместителя губернатора Свердловской области Павлом Крековым.

Программа уральского политического бомонда «Известные жители Екатеринбурга» начнется в 19.00. В непривычном амплуа здесь можно будет увидеть первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева , министра соцполитики области Андрея Злоказова , министра инвестиций и развития Викторию Казакову , гендиректора Краеведческого музея Наталью Ветрову и других важных для города и региона персон.

Кроме того, директор фестиваля Евгений Горенбург ранее анонсировал «Мы желаем счастья вам» в исполнении импровизированного ансамбля из числа сотрудников китайского консульства в Екатеринбурге, а также музпрограмму «поющей сборной» консульства Азербайджана.

Разговор с Евгением Горенбургом накануне Ночи музыки

Завершит Уральскую Ночь музыки концерт Therr Maitz на Октябрьской площади у Свердловского театра драмы, который начнется в 02.00. Гости фестиваля, по традиции, встретят рассвет с зеркалами в руках.

Для удобства навигации организаторы разработали специальное приложение iOS и Android. С его помощью легко составить индивидуальный маршрут, просто отметив интересующие коллективы. Выступления музыкантов будут показывать на странице Ночи музыки во «ВКонтакте» и на официальном сайте фестиваля, напоминает "Уралинформбюро"

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