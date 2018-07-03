Ещё
Улицу Военную в Екатеринбурге закроют до середины августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Улицу Военную в Екатеринбурге закроют до середины августа 

Уралинформбюро 3 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
Екатеринбургские дорожники с 10 июля по 19 августа перекроют участок улицы Военной от Московской до Дорожной. Ограничения связаны с очередным этапом капитального ремонта улицы Патриса Лумумбы, где дорожное полотно обновляют в рамках реализации муниципальной программы «Столица». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что после завершения реконструкции основных дорог микрорайона Вторчермет — улиц Московской, Патриса Лумумбы, Зенитчиков и 2-й Новосибирской — в целом увеличится пропускная способность магистралей Чкаловского района Екатеринбурга.
Уралинформбюро: последние новости
Спикер свердловского ЗакСо поставит рекорд в Камышлове Инвестпотенциал Тюменской области представят на ИННОПРОМе Дмитрий Хворостовский вернулся на сцену
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«И тут Остапа понесло»: помните ли вы фильм20
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки10
Тест: из какого фильма этот персонаж5
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью
Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
03:21
Юные актеры: тогда и сейчас
Кино
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
ТВ
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:41
Недетские сцены в мультиках, которые вы пропустили
Кино
02:59
Как искали женские ноги для советского кинохита
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение