Улицу Военную в Екатеринбурге закроют до середины августа 

Екатеринбургские дорожники с 10 июля по 19 августа перекроют участок улицы Военной от Московской до Дорожной. Ограничения связаны с очередным этапом капитального ремонта улицы Патриса Лумумбы, где дорожное полотно обновляют в рамках реализации муниципальной программы «Столица». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что после завершения реконструкции основных дорог микрорайона Вторчермет — улиц Московской, Патриса Лумумбы, Зенитчиков и 2-й Новосибирской — в целом увеличится пропускная способность магистралей Чкаловского района Екатеринбурга.