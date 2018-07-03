Улицу Военную в Екатеринбурге закроют до середины августа

Екатеринбургские дорожники с 10 июля по 19 августа перекроют участок улицы Военной от Московской до Дорожной. Ограничения связаны с очередным этапом капитального ремонта улицы Патриса Лумумбы, где дорожное полотно обновляют в рамках реализации муниципальной программы «Столица». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе городской администрации.