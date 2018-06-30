Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» стартовал в Тольятти

Уникальный фестиваль, известный многим как «Классика над Волгой», пройдёт в Автограде с 30 июня по 4 июля.

Здесь нет закрытого концертного зала, площадка фестиваля располагается на открытом воздухе, на берегу Волги, с видом на Жигулевские горы. Ценители высокого искусства могут свободно передвигаться и общаться, наслаждаясь выступлениями именитых музыкантов. Фестиваль проводится уже в 11 раз. За это время его гостями стали ведущие солисты Большого и Мариинского театров, музыкальный театр «Геликон-опера», теноры Виргилиус Норейка и Кристиан Бенедикт и многие другие. Два года назад организаторы летнего праздника музыки «Классика над Волгой» решили провести небольшой ребрендинг, чтобы расширить концертную программу. И это им удалось: фестиваль изменил не только название — он пополнился театральными постановками, выставками изобразительных искусств. Новинкой 2018-го стал детский фестиваль музыки и искусств «Тремоло детям!». Именно с него и стартовал фестиваль в этом году. Мастер-класс для ребят провели танцоры балета Евгения Панфилова . В 22 часа они же выступят для взрослых гостей с одноактным балетом «Река» и миниатюрой «Ещё не раз вы вспомните меня и весь мой мир».