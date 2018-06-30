Ещё
Кустурица привез на Урал свои самые известные песни
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Кустурица привез на Урал свои самые известные песни 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Екатеринбурге матчи мундиаля завершились, но ночью в центре города от наплыва людей полиции пришлось даже перекрывать автомобильное движение по главному проспекту. Причина — так полюбившаяся уральцам акция «Ночь музыки», когда центр города превращается в собрание концертных площадок на любой музыкальный вкус.
Только один раз в году классическая музыка становится еще и народной. Под балконом Театра оперы и балета — настоящий аншлаг — 12 тысяч зрителей: это в 15 раз больше, чем вмещает зал главной сцены. Звучат признанные шедевры — арии из произведений Бизе, Россини, Пуччини, Чайковского и Верди
На миниатюрных балконах с трудом помещаются солисты и аппаратура. Для некоторых это первый подобный опыт — волнуются.
Уральская «Ночь музыки» в этом году бьет все рекорды. Более сотни площадок и десятки жанров.
По соседству с академическими исполнителями отбивают ритмы этнические коллективы. Зажигательные зулусские танцы заставили пуститься в пляс едва ли не половину города. У себя на родине в Южно-Африканской Республике группа занимает первые места в хит-парадах. В России коллектив — впервые, но после такого приема собирается вернуться с концертами.
Расширить привычное представление о музыке — одна из целей фестиваля. Артисты не боятся экспериментировать. Выступление коллектива «Другой оркестр», скорее, напоминает перформанс. Музыканты оркестра наблюдают за дирижером свысока — из окон. Сценой для них стал памятник конструктивизма знаменитая гостиница «Исеть».
Час ночи в Екатеринбурге, но людей на улице даже больше, чем в выходные. Для того, чтобы горожане смогли насладиться музыкой, полицейские даже перекрыли движение по главному проспекту.
Наибольший интерес вызвал хедлайнер фестиваля The No Smoking Orchestra во главе с Эмиром Кустурицей. Знаменитый кинорежиссер привез на Урал свои самые известные песни.
В эту ночь музыка звучала до самого утра.
Вести.Ru: последние новости
Опубликован список ста величайших песен XXI века Оркестр MusicAeterna Теодора Курентзиса исполнит самую загадочную симфонию Малера Певица-робот выпустила дебютный сингл
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Берегись автомобиля»3
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Качки в кино: до и после Шварценеггера1
Подмены, которые почти никто не заметил2
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Видео
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
06:17
Звезды, покинувшие нас слишком рано
Кино
14:14
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Кино
08:38
Что зрители не знают о своём любимце
Кино
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Кино С детьми
03:55
Названа лучшая песня века
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение