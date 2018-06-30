Кустурица привез на Урал свои самые известные песни

В Екатеринбурге матчи мундиаля завершились, но ночью в центре города от наплыва людей полиции пришлось даже перекрывать автомобильное движение по главному проспекту. Причина — так полюбившаяся уральцам акция «Ночь музыки», когда центр города превращается в собрание концертных площадок на любой музыкальный вкус.

Только один раз в году классическая музыка становится еще и народной. Под балконом Театра оперы и балета — настоящий аншлаг — 12 тысяч зрителей: это в 15 раз больше, чем вмещает зал главной сцены. Звучат признанные шедевры — арии из произведений Бизе, Россини, Пуччини, Чайковского и Верди

На миниатюрных балконах с трудом помещаются солисты и аппаратура. Для некоторых это первый подобный опыт — волнуются.

Уральская «Ночь музыки» в этом году бьет все рекорды. Более сотни площадок и десятки жанров.

По соседству с академическими исполнителями отбивают ритмы этнические коллективы. Зажигательные зулусские танцы заставили пуститься в пляс едва ли не половину города. У себя на родине в Южно-Африканской Республике группа занимает первые места в хит-парадах. В России коллектив — впервые, но после такого приема собирается вернуться с концертами.

Расширить привычное представление о музыке — одна из целей фестиваля. Артисты не боятся экспериментировать. Выступление коллектива «Другой оркестр», скорее, напоминает перформанс. Музыканты оркестра наблюдают за дирижером свысока — из окон. Сценой для них стал памятник конструктивизма знаменитая гостиница «Исеть».

Час ночи в Екатеринбурге, но людей на улице даже больше, чем в выходные. Для того, чтобы горожане смогли насладиться музыкой, полицейские даже перекрыли движение по главному проспекту.

Наибольший интерес вызвал хедлайнер фестиваля The No Smoking Orchestra во главе с Эмиром Кустурицей . Знаменитый кинорежиссер привез на Урал свои самые известные песни.

В эту ночь музыка звучала до самого утра.