Певец Григорий Лепс сообщил, что появлялся на сцене в нетрезвом состоянии

Начинающий музыкант выступал в ресторанах в Сочи.

Российский певец Григорий Лепс рассказал, что выходил на сцену в нетрезвом состоянии.

Недавно музыкант отвечал на вопросы, заданные зрителями.

По его словам, в молодости выступал в состоянии алкогольного опьянения, когда было начало творческого пути.

— На сегодняшний момент есть два выступления, где я был выпившим, — пояснил Лепс в эфире шоу рэпера Басты «GazLive», состоявшемся на YouTube.

Лепс добавил, что в настоящий момент не поступает подобным образом на сцене.