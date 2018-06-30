Певец Григорий Лепс сообщил, что появлялся на сцене в нетрезвом состоянии 

Начинающий музыкант выступал в ресторанах в Сочи.
Российский певец Григорий Лепс рассказал, что выходил на сцену в нетрезвом состоянии.
Недавно музыкант отвечал на вопросы, заданные зрителями.
По его словам, в молодости выступал в состоянии алкогольного опьянения, когда было начало творческого пути.
— На сегодняшний момент есть два выступления, где я был выпившим, — пояснил Лепс в эфире шоу рэпера Басты «GazLive», состоявшемся на YouTube.
Лепс добавил, что в настоящий момент не поступает подобным образом на сцене.