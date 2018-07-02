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Летний фестиваль искусств откроют в Павловске
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Летний фестиваль искусств откроют в Павловске 

Ревизор.ru 2 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль искусств будет проходить 2 дня, 7 и 8 июля, на 6 тематических площадках. Они будут посвящены музыке, танцу, театру, живописи, фотографии, спорту и играм. Посетителей ждут кинопоказы, театральное представление, выступления звезд эстрады и балета. Также для гостей фестиваля будут проходить мастер-классы по хореографии, актерскому мастерству, вокалу, фотографии, живописи и многому другому. Помимо этого на фестивале разместят площадку со стритфуд ресторанами. На закрытии фестиваля участников ждет гала-концерт от известных петербургских музыкантов.
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