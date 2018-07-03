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Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
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Знаменитая певица застряла под потолком на концерте 

Рамблер 6 часов назад
На недавнем концерте в Варшаве в рамках гастрольного тура On the Run II Бейонсе застряла на подвесной конструкции высоко над землей. По техническим причинам механизм платформы не сработал.
К певице на помощь поспешили спасатели, которые приспособили обычную высокую стремянку, чтобы Бейонсе смогла спуститься на сцену. Однако певице потребовалось несколько минут, чтобы решиться на этот подвиг: девушка была в сапогах на шпильке, которые не приспособлены для таких приключений.
С помощью рабочего персонала поп-певице все-таки удалось спуститься на сцену, ничего при этом не повредив. Как настоящий профессионал своего дела, Бейонсе продолжила выступление, как ни в чем не бывало.
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