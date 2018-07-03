Знаменитая певица застряла под потолком на концерте

На недавнем концерте в Варшаве в рамках гастрольного тура On the Run II Бейонсе застряла на подвесной конструкции высоко над землей. По техническим причинам механизм платформы не сработал.

К певице на помощь поспешили спасатели, которые приспособили обычную высокую стремянку, чтобы Бейонсе смогла спуститься на сцену. Однако певице потребовалось несколько минут, чтобы решиться на этот подвиг: девушка была в сапогах на шпильке, которые не приспособлены для таких приключений.

С помощью рабочего персонала поп-певице все-таки удалось спуститься на сцену, ничего при этом не повредив. Как настоящий профессионал своего дела, Бейонсе продолжила выступление, как ни в чем не бывало.