В доме Главного конструктора на 1-й Останкинской возродят традицию музыкальных вечеров

На исторической террасе Дома-музея академика Сергея Павловича Королёва (1-ая Останкинская улица, 28) будут проходить музыкальные вечера. Первое такое мероприятие состоится на будущей неделе, 12 июля.

— Откроет проект знакомство с творчеством одного их самых «космических» исполнителей Дэвидом Боуи . Он единственный в мире музыкант, чью песню исполнили и записали на видео в космосе, — рассказала куратор проекта Дарья Чудная . — Гости погрузятся в атмосферу дома 60-х годов, послушают музыку на виниловом проигрывателе и поделятся друг с другом космическими историями.

Начало в 20.00; сбор гостей за полчаса до события. Вход по билетам в музей, по предварительной регистрации на сайте музея. (иб)