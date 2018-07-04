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В доме Главного конструктора на 1-й Останкинской возродят традицию музыкальных вечеров
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В доме Главного конструктора на 1-й Останкинской возродят традицию музыкальных вечеров 

Управа Останкинского района 4 июля 2018
Фото: Управа Останкинского района
На исторической террасе Дома-музея академика Сергея Павловича Королёва (1-ая Останкинская улица, 28) будут проходить музыкальные вечера. Первое такое мероприятие состоится на будущей неделе, 12 июля.
— Откроет проект знакомство с творчеством одного их самых «космических» исполнителей Дэвидом Боуи. Он единственный в мире музыкант, чью песню исполнили и записали на видео в космосе, — рассказала куратор проекта Дарья Чудная. — Гости погрузятся в атмосферу дома 60-х годов, послушают музыку на виниловом проигрывателе и поделятся друг с другом космическими историями.
Начало в 20.00; сбор гостей за полчаса до события. Вход по билетам в музей, по предварительной регистрации на сайте музея. (иб)
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