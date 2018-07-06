В Самаре снова пройдет фестиваль водных фонариков

Гостей праздника ждет шоу-программа с музыкальными группами и танцевальными коллективами.

На фестивале выступит кавер-группа «Сидней», также гостей ждет флешмоб и другие развлечения. Запуск фонариков на воду состоится в 22:00.