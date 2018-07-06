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В Самаре снова пройдет фестиваль водных фонариков
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В Самаре снова пройдет фестиваль водных фонариков 

Волга Ньюс 6 июля 2018
Фото: ТРК Губерния
Гостей праздника ждет шоу-программа с музыкальными группами и танцевальными коллективами.
На фестивале выступит кавер-группа «Сидней», также гостей ждет флешмоб и другие развлечения. Запуск фонариков на воду состоится в 22:00.
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