Джастин Тимберлейк представил новый летний хит

Джастин Тимберлейк неожиданно выпустил свою новую песню «Soulmate», которую музыкант записал на прошлой неделе на Багамах. Над записью работал продюсер Nineteen85, сотрудничавший с Дрейком.

Трек был опубликован на YouTube-канале во вторник, 3 июля, и его выход приурочили ко Дню независимости США. Пока в комментариях под релизом поклонники Тимберлейка оставляют только положительные отзывы, отмечая, что трек может стать «настоящим хитом лета».

На данный момент Джастин Тимберлейк находится в концертном туре по Европе в поддержку своего нового альбома «Man of the Woods». Следующий концерт музыканта пройдет в Париже.