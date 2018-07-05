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Джастин Тимберлейк представил новый летний хит
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Джастин Тимберлейк представил новый летний хит 

Fancy Journal 5 июля 2018
Джастин Тимберлейк неожиданно выпустил свою новую песню «Soulmate», которую музыкант записал на прошлой неделе на Багамах. Над записью работал продюсер Nineteen85, сотрудничавший с Дрейком.
Трек был опубликован на YouTube-канале во вторник, 3 июля, и его выход приурочили ко Дню независимости США. Пока в комментариях под релизом поклонники Тимберлейка оставляют только положительные отзывы, отмечая, что трек может стать «настоящим хитом лета».
На данный момент Джастин Тимберлейк находится в концертном туре по Европе в поддержку своего нового альбома «Man of the Woods». Следующий концерт музыканта пройдет в Париже.
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