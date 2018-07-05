Ещё
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате 

Рамблер 1 час назад
Если обвинения подтвердятся, Израиль лишится права проведения конкурса в следующем году. Об этом сообщает здание Haaretz.
Звукозаписывающая компания Universal Music Group направила авторам композиции письмо, в котором указывает на сходство песни Toy, исполненной Неттой Барзилай на конкурсе "Евровидение", с другой композицией. Юристы компании уверяют, что песня Нетты очень похожа на песню популярной в Америке группы The White Stripes — Seven Nation Army.
Факт плагиата может быть доказан в суде, однако пока речи об это не идет. Эксперты говорят, что если звукозаписывающая компания все же решится на этот шаг, то Нетта Барзилай лишится звания победительницы, а Израиль не сможет провести конкурс. Какой реакции на свое письмо ждут представители звукозаписывающей компании пока не сообщается. Но дело действительно может принять серьезный оборот.
Сравните сами! Похоже?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Несчастные случаи на съемках, потрясшие мир1
10 крутых новых сериалов1
Пять ролей Тома Круза, которые нас не раздражают1
Тест: из какого фильма этот персонаж5
Курьёзы с детьми в прямом эфире
Видео
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
10:36
Худшие звезды Голливуда
Кино
04:50
Курьёзы с детьми в прямом эфире
ТВ
04:59
Несчастные случаи на съемках, потрясшие мир
Кино
19:27
Неснятые фильмы, которые были бы шедеврами
Кино
02:59
«Горе-лектор» выпивал перед съемками
Кино
15:12
Главные психопаты кинематографа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение