Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате

Если обвинения подтвердятся, Израиль лишится права проведения конкурса в следующем году. Об этом сообщает здание Haaretz.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group направила авторам композиции письмо, в котором указывает на сходство песни Toy, исполненной Неттой Барзилай на конкурсе "Евровидение", с другой композицией. Юристы компании уверяют, что песня Нетты очень похожа на песню популярной в Америке группы The White Stripes — Seven Nation Army.

Факт плагиата может быть доказан в суде, однако пока речи об это не идет. Эксперты говорят, что если звукозаписывающая компания все же решится на этот шаг, то Нетта Барзилай лишится звания победительницы, а Израиль не сможет провести конкурс. Какой реакции на свое письмо ждут представители звукозаписывающей компании пока не сообщается. Но дело действительно может принять серьезный оборот.

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