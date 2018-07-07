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«Песняры» записали первый клип в истории группы
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«Песняры» записали первый клип в истории группы 

Рамблер 7 июля 2018
Видео разместили на днях на официальном YouTube-канале коллектива.
Для клипа, который стал первым в полувековой истории коллектива, выбрали композицию «Полонез Огинского». Новая версия музыкального произведения, написанного Михаилом-Клеофасом Огинским в 1794 году, стала одной из визиток «Песняров».
Режиссерами первого видео коллектива стали Дмитрий Левковский и Мария Монакова. Они отмечают, что даже не рассматривали идею съемки ролика в декорациях. Искусственному реквизиту и спецэффектам режиссеры предпочли работу на природе, объяснив, что единственно возможным визуальным обрамлением музыкальной композиции, по их мнению, могли стать только небо и земля.
Напомним, что белорусский государственный ансамбль «Песняры» в 1969 году. Нынешний состав выступает с 2003 года.
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