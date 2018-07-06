Ещё
Подставное лицо: кто виновен в отмене шоу Тарзана?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Подставное лицо: кто виновен в отмене шоу Тарзана? 

Рамблер 6 июля 2018
Фото: @tarzan___official
Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, извинился перед своими фанатами в Instagram за ряд несостоявшихся спектаклей под названием "Завещание целомудренного бабника".
Глушко обвиняет во всем организатора Алексея Царицынского и заботливо оставляет его телефон в комментариях под своим постом.
"А можно я тоже позвоню и скажу все, что о нем думаю? Хотя я не брала билетов!"
— возмущаются подписчики Тарзана.
Царицынский, в свою очередь, объясняет это тем, что спектакль не приносил кассовых сборов, из-за чего и был отменен.
«Мы не собрали кассу. Это же коммерческое предприятие. Мы, как организаторы, вложились в рекламу, а теперь терпим убытки. Конечно, это не огромные суммы, так как я работаю с небольшими городами, там ценники ниже, но все равно около 50 тысяч мы уже потеряли», — пояснил Алексей.
Также он был удивлен тем, что Сергей его в чем-то обвиняет.
«Первого числа стало понятно, что ничего не изменится», — заключил Царицынский.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение