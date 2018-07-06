Подставное лицо: кто виновен в отмене шоу Тарзана?

Глушко обвиняет во всем организатора Алексея Царицынского и заботливо оставляет его телефон в комментариях под своим постом.

"А можно я тоже позвоню и скажу все, что о нем думаю? Хотя я не брала билетов!"

— возмущаются подписчики Тарзана.

Царицынский, в свою очередь, объясняет это тем, что спектакль не приносил кассовых сборов, из-за чего и был отменен.

«Мы не собрали кассу. Это же коммерческое предприятие. Мы, как организаторы, вложились в рекламу, а теперь терпим убытки. Конечно, это не огромные суммы, так как я работаю с небольшими городами, там ценники ниже, но все равно около 50 тысяч мы уже потеряли», — пояснил Алексей.

Также он был удивлен тем, что Сергей его в чем-то обвиняет.