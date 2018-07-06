Подставное лицо: кто виновен в отмене шоу Тарзана? 

Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, извинился перед своими фанатами в Instagram за ряд несостоявшихся спектаклей под названием "Завещание целомудренного бабника".
Глушко обвиняет во всем организатора Алексея Царицынского и заботливо оставляет его телефон в комментариях под своим постом.
"А можно я тоже позвоню и скажу все, что о нем думаю? Хотя я не брала билетов!"
— возмущаются подписчики Тарзана.
Царицынский, в свою очередь, объясняет это тем, что спектакль не приносил кассовых сборов, из-за чего и был отменен.
«Мы не собрали кассу. Это же коммерческое предприятие. Мы, как организаторы, вложились в рекламу, а теперь терпим убытки. Конечно, это не огромные суммы, так как я работаю с небольшими городами, там ценники ниже, но все равно около 50 тысяч мы уже потеряли», — пояснил Алексей.
Также он был удивлен тем, что Сергей его в чем-то обвиняет.
«Первого числа стало понятно, что ничего не изменится», — заключил Царицынский.