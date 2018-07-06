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Григорий Лепс: трибьют-концерт в день рождения
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Григорий Лепс: трибьют-концерт в день рождения 

Партнерский материал 6 июля 2018
Фото: Пресс-служба артиста
Продюсерский Центр Григория Лепса и «Никитин Мьюзик Групп» представляют:
16 июля 2018 года на одной из главных концертных площадок страны, в спорткомплексе «Олимпийский», соберутся друзья Григория Лепса — известные и любимые артисты, которые исполнят его главные хиты и поздравят маэстро с днем рождения. Григорию Лепсу в этот день исполнится 56 лет! Подарок станет сюрпризом от многочисленных коллег и друзей музыканта, которые придумали и спродюсировали этот необычный проект.
В 2017 году Лепс стал абсолютным рекордсменом по выступлениям, после грандиозного тура дав сразу пять аншлаговых концертов в Москве, представив новый альбом «ТыЧегоТакойСерьезный» и став самым популярным артистом в стране по итогам народного голосования «Первого Канала».
Трибьют в день рождения объединил популярных артистов самых разных жанров, каждый из которых «споет Лепса» в собственной манере и аранжировке, Филипп Киркоров, М. Фадеев, Полина Гагарина, Д. Билан, LOBODA, А-Студио, Эмин, Тимати, Егор Крид, Диана Арбенина, А. Ревва, Н. Басков, В. Пресняков, С. Павлиашвили IOWA, С. Сурганова, А. Панайотов, Ани Лорак и многие, многие другие артисты уже работают над уникальным материалом, который станет лучшим подарком на 56-летие артиста.
Подготовка к масштабному проекту началась задолго до его премьеры. Музыканты записывают песни из разных альбомов артиста, полагаясь на собственный вкус и интуицию. Выбирают сердцем, из множества песен Лепса находят и перепевают «свою», к которой лежит душа. Именно поэтому каждое выступление на сцене «Олимпийского» станет открытием не только для публики, но и для самого артиста, от которого все подробности проекта держат в секрете.
Пресс-служба артиста
Концерт в таком уникальном формате пройдет впервые и станет редкой возможностью услышать песни Лепса в интересной, неожиданной, смелой, но неизменно хитовой трактовке.
Безусловно, на сцену не раз поднимется и сам именинник. Григорий Лепс исполнит свои главные треки в традиционном звучании, настроении и характере — романтично, мощно и с драйвом.
Трибьют-концерт по праву можно назвать одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета 2018 года.
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