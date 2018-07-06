Григорий Лепс: трибьют-концерт в день рождения

16 июля 2018 года на одной из главных концертных площадок страны, в спорткомплексе «Олимпийский», соберутся друзья Григория Лепса — известные и любимые артисты, которые исполнят его главные хиты и поздравят маэстро с днем рождения. Григорию Лепсу в этот день исполнится 56 лет! Подарок станет сюрпризом от многочисленных коллег и друзей музыканта, которые придумали и спродюсировали этот необычный проект.

В 2017 году Лепс стал абсолютным рекордсменом по выступлениям, после грандиозного тура дав сразу пять аншлаговых концертов в Москве, представив новый альбом «ТыЧегоТакойСерьезный» и став самым популярным артистом в стране по итогам народного голосования «Первого Канала».

Подготовка к масштабному проекту началась задолго до его премьеры. Музыканты записывают песни из разных альбомов артиста, полагаясь на собственный вкус и интуицию. Выбирают сердцем, из множества песен Лепса находят и перепевают «свою», к которой лежит душа. Именно поэтому каждое выступление на сцене «Олимпийского» станет открытием не только для публики, но и для самого артиста, от которого все подробности проекта держат в секрете.

Пресс-служба артиста

Концерт в таком уникальном формате пройдет впервые и станет редкой возможностью услышать песни Лепса в интересной, неожиданной, смелой, но неизменно хитовой трактовке.

Безусловно, на сцену не раз поднимется и сам именинник. Григорий Лепс исполнит свои главные треки в традиционном звучании, настроении и характере — романтично, мощно и с драйвом.

Трибьют-концерт по праву можно назвать одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета 2018 года.