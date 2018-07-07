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Похудевшая Джанет Джексон показала видео с репетиции
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Похудевшая Джанет Джексон показала видео с репетиции 

Рамблер 7 июля 2018
Фото: @janetjackson
Певица Джанет Джексон порадовала своих подписчиков новым видео. Она опубликовала ролик с репетиции, где продумывает танцевальную программу для своего концертного тура "State of the world".
Фанаты звезды отметили, что певица выглядит хорошо и находится в превосходной форме: она бодро готовится к выступлению и динамично двигается, ничуть не уступая к мастерстве своим профессиональным танцорам.
Также Джанет Джексон рассказала, что все, чем она живет — это творчество. Она сказала слова благодарности своим поклонникам за преданность.
"Все, чего я хочу, это радовать вас своими песнями!"
— сказала звезда.
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