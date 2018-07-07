Похудевшая Джанет Джексон показала видео с репетиции

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) 5 Июл 2018 в 12:34 PDT Певица Джанет Джексон порадовала своих подписчиков новым видео. Она опубликовала ролик с репетиции, где продумывает танцевальную программу для своего концертного тура "State of the world".

Фанаты звезды отметили, что певица выглядит хорошо и находится в превосходной форме: она бодро готовится к выступлению и динамично двигается, ничуть не уступая к мастерстве своим профессиональным танцорам.

Также Джанет Джексон рассказала, что все, чем она живет — это творчество. Она сказала слова благодарности своим поклонникам за преданность.

"Все, чего я хочу, это радовать вас своими песнями!"

— сказала звезда.