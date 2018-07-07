Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки

Видеоклип на совместную песню Ники Минаж и Арианы Гранде набрал уже полтора миллиона просмотров всего через сутки после публикации на Youtube.

Эпатажная певица предстала в откровенном образе русалки:

@nickiminaj

По сюжету клипа девушки поют и хорошо проводят время на пляже и у бассейна.

В своем Твиттере Ники Минаж написала, что вскоре должна выйти альтернативная версия клипа, так как на съемках были задействованы два режиссера.

Песня "Bed" войдет в трек-лист нового альбома певицы. Он увидит свет 10 августа.