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Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
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Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки 

Рамблер 12 часов назад
Видеоклип на совместную песню Ники Минаж и Арианы Гранде набрал уже полтора миллиона просмотров всего через сутки после публикации на Youtube.
Эпатажная певица предстала в откровенном образе русалки:
@nickiminaj
По сюжету клипа девушки поют и хорошо проводят время на пляже и у бассейна.
В своем Твиттере Ники Минаж написала, что вскоре должна выйти альтернативная версия клипа, так как на съемках были задействованы два режиссера.
Песня "Bed" войдет в трек-лист нового альбома певицы. Он увидит свет 10 августа.
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