Ещё
Арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Во Флориде арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой), сообщает Associated Press.
Полиция рассказала о том, что задержан 22-летний Майкл Боатрайт. Его уже арестовывали неделю назад по делу, касающемуся незаконного оборота наркотиков. Пока адвоката у молодого человека нет.
В убийстве также подозревается задержанный ранее 22-летний Дедрик Уильямс, который, по словам его адвоката, собирается заявить о своей невиновности.
Следствие уверено, что мотивом убийства 20-летнего рэпера стало ограбление.
Газета.Ru: последние новости
"Нуки" рассказала, как будет оценивать участников "ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ" Лувр запускает экскурсию по мотивам клипа Jay-Z и Бейонсе "Рик и Морти" выпустят саундтрек
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение