Арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

Во Флориде арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой), сообщает Associated Press

Полиция рассказала о том, что задержан 22-летний Майкл Боатрайт. Его уже арестовывали неделю назад по делу, касающемуся незаконного оборота наркотиков. Пока адвоката у молодого человека нет.

В убийстве также подозревается задержанный ранее 22-летний Дедрик Уильямс, который, по словам его адвоката, собирается заявить о своей невиновности.

Следствие уверено, что мотивом убийства 20-летнего рэпера стало ограбление.