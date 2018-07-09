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Кумир юных россиян: тайны биографии Элджея
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Кумир юных россиян: тайны биографии Элджея 

Дни.ру 9 июля 2018
Фото: Дни.ру
Лицо и руки в наколках, зрачки скрыты под белыми линзами. Родителей такой образ пугает, но для молодежи Элджей (Allj) — кумир. К 24-летию восходящей звезды хип-хопа журналисты выяснили тайные детали его биографии.
Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) о своем прошлом не распространяется. Даже в "Википедии" написано лишь, что он родился в Новосибирске, окончил 9 классов и поступил в медицинское училище, которое вскоре бросил. Однако даже эти данные оказались не совсем верны.
Алексей действительно родился в Новосибирске. Ходил в школу №33 (теперь гимназия №9). Его младший брат, Даниил, до сих пор живет в Новосибирске с родителями, учится в той же гимназии. По словам учителей, он очень похож на знаменитого брата, тоже любит экспериментировать со внешностью.
Учителя рассказывают, что Алексей закончил 11 классов, а не 9, как пишут в интернете. Они предполагают, что ему удобно поддерживать такие слухи — это соответствует имиджу хулигана. Хотя и учился будущий "бунтарь" хорошо — школу закончил всего с одной тройкой.
В гимназии уверены, что Элджей добился успехов благодаря родителям, которые не ограничивали творческого парня. И даже имидж Алексея их не пугает — с их точки зрения, он очень молодежный и приносит исполнителю популярность.
Что касается личной жизни хип-хопера, то она есть. Однако к ней не имеют отношения те поклонницы, которые в соцсетях выдают себя за супругу Элджея. Как сообщил сайту "Комсомольская правда" брат исполнителя, Даниил Узенюк, жены у Алексея нет.
Эту часть своей жизни Алексей сам раскрывает в своем Instagram. Там опубликованы снимки, на которых он запечатлен с Анастасией Ивлевой — ведущей передачи "Орел и решка. Перезагрузка". Но до штампа в паспорте дело пока не дошло.
Музыкант приобрел известность в 2017 году. Его трек "Розовое вино", записанный вместе с Федуком, стал одним из главных русскоязычных хитов года. Теперь исполнитель гастролирует по всему миру, он приобрел целую армию поклонников.
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