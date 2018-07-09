Лувр запускает экскурсию по мотивам клипа Jay-Z и Бейонсе

Музей Лувра в Париже предлагает посетителям новый экскурсионный тур по мотивам нового клипа Jay-Z и Бейонсе, сообщает Stuff.

В музыкальном видео на песню Apesh-t исполнители, записавшие совместный альбом в качестве дуэта The Carters, «захватывают» Лувр, где и происходят основные действия клипа. Так, Jay-Z и Бейонсе неподвижно стоят перед «Моной Лизой» и скульптурой Ники Самофракийской, проходят мимо стен, увешанных шедеврами изобразительного искусства.

Экскурсия рассчитана на полтора часа, в ходе которых туристам расскажут о картинах, появившихся в музыкальном клипе.

Тур включает обзор 17 произведений искусства. Некоторые из них легко угадываются, другие появляются в клипе мельком, и их не так просто узнать.

Экскурсия начинается у скульптуры Ники Самофракийской, рассказывает о Венере Милосской и нескольких работах Жака-Луи Давида. Завершается все «Портретом негритянки» кисти Мари-Гийемин Бенуа.