Ещё
Лувр запускает экскурсию по мотивам клипа Jay-Z и Бейонсе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Лувр запускает экскурсию по мотивам клипа Jay-Z и Бейонсе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Музей Лувра в Париже предлагает посетителям новый экскурсионный тур по мотивам нового клипа Jay-Z и Бейонсе, сообщает Stuff.
В музыкальном видео на песню Apesh-t исполнители, записавшие совместный альбом в качестве дуэта The Carters, «захватывают» Лувр, где и происходят основные действия клипа. Так, Jay-Z и Бейонсе неподвижно стоят перед «Моной Лизой» и скульптурой Ники Самофракийской, проходят мимо стен, увешанных шедеврами изобразительного искусства.
Экскурсия рассчитана на полтора часа, в ходе которых туристам расскажут о картинах, появившихся в музыкальном клипе.
Тур включает обзор 17 произведений искусства. Некоторые из них легко угадываются, другие появляются в клипе мельком, и их не так просто узнать.
Экскурсия начинается у скульптуры Ники Самофракийской, рассказывает о Венере Милосской и нескольких работах Жака-Луи Давида. Завершается все «Портретом негритянки» кисти Мари-Гийемин Бенуа.
Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о вызвавшем большой общественный резонанс клипе The Carters.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: XXXTentacion подписал контракт на $10 млн незадолго до смерти Кутиков оценил шансы молодых музыкантов попасть на большую сцену "Нуки" рассказала, как будет оценивать участников "ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение