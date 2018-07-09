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Лувр запустил экскурсии по мотивам клипа Beyonce и Jay‐Z
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Лувр запустил экскурсии по мотивам клипа Beyonce и Jay‐Z 

360tv.ru 22 часа назад
Отснятый в парижском Лувре клип Beyonce и Jay‐Z на песню «Apeshit» вдохновил сотрудников на создание 90‐минутной тематической экскурсии. Полная программа экскурсии с иллюстрациями и описаниями объектов представлена на сайте музея.
Экскурсии будут проводиться четыре дня в неделю.
Посетители увидят 17 шедевров мирового искусства, которые были показаны в клипе, в том числе Нику Самофракийскую и «Мона Лизу», Венеру Милосскую и «Портрет негритянки».
Клип снят для альбома Everything is Love.
Флейтистка красноярского духового оркестра Марина Панина сыграла композицию из фильма «Величайший шоумен» и сняла клип на природном ландшафте заповедника «Столбы». Видео девушка опубликовала в социальных сетях.
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