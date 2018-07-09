Лувр запустил экскурсии по мотивам клипа Beyonce и Jay‐Z

Отснятый в парижском Лувре клип Beyonce и Jay‐Z на песню «Apeshit» вдохновил сотрудников на создание 90‐минутной тематической экскурсии. Полная программа экскурсии с иллюстрациями и описаниями объектов представлена на сайте музея.

Экскурсии будут проводиться четыре дня в неделю.

Посетители увидят 17 шедевров мирового искусства, которые были показаны в клипе, в том числе Нику Самофракийскую и «Мона Лизу», Венеру Милосскую и «Портрет негритянки».

Клип снят для альбома Everything is Love.

Флейтистка красноярского духового оркестра Марина Панина сыграла композицию из фильма «Величайший шоумен» и сняла клип на природном ландшафте заповедника «Столбы». Видео девушка опубликовала в социальных сетях.