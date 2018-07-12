Певица Нюша покидает сцену

Певица Нюша, которая вот-вот должна родить своего первенца, решила на время оставить сцену, чтобы проводить больше времени со своим малышом. Об этом она сообщила поклонникам на своей страничке в Instagram.

Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий, но гастрольный… Действительно, впервые за эти десять лет я должна сделать небольшую паузу… Очень волнительно! — написала молодая певица.

Instagram

Первое время, получив долгожданное известие об интересном положении, певица продолжала радовать фанатов, выступая на сцене. Однако позже она решила вместе с супругом Игорем Сивовым уехать в Испанию, где семья продолжает находиться по сей день.

Поклонники поддержали решение Нюши, пожелав ей здоровья и благополучных родов.

— Наша любимая девочка, безусловно нам будет тебя не хватать. Мы будем по тебе скучать! Мы будем тебя ждать столько, сколько надо! Любим тебя!

— Иногда нужно отдохнуть перед рывком! Хороших родов, — написали фанаты певицы.