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Певица Нюша покидает сцену
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Певица Нюша покидает сцену 

Пятый канал 11 часов назад
Певица Нюша, которая вот-вот должна родить своего первенца, решила на время оставить сцену, чтобы проводить больше времени со своим малышом. Об этом она сообщила поклонникам на своей страничке в Instagram.
Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий, но гастрольный… Действительно, впервые за эти десять лет я должна сделать небольшую паузу… Очень волнительно! — написала молодая певица.
Instagram
Первое время, получив долгожданное известие об интересном положении, певица продолжала радовать фанатов, выступая на сцене. Однако позже она решила вместе с супругом Игорем Сивовым уехать в Испанию, где семья продолжает находиться по сей день.
Поклонники поддержали решение Нюши, пожелав ей здоровья и благополучных родов.
— Наша любимая девочка, безусловно нам будет тебя не хватать. Мы будем по тебе скучать! Мы будем тебя ждать столько, сколько надо! Любим тебя!
— Иногда нужно отдохнуть перед рывком! Хороших родов, — написали фанаты певицы.
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Комментарии33  Ещё 11 источников 
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