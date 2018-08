«Это взрыв, чистая энергия и наркотик»

За взрывом эмоций ЧМ-2018 как-то совсем потерялись другие интересные события. Но ведь не футболом единым жив мир. И, словно в доказательство этому, 13 июля, как раз в промежутке между полуфиналами и финалом, на «Открытие Арена» пройдет концерт Guns N' Roses. Почему это событие нельзя пропустить — в материале «Ленты.ру»

Никогда не говори «никогда»

Эксл Роуз и Слэш не разговаривали почти 20 лет. Как же нужно было достать друг друга, чтобы за все это время даже ни разу не поругаться! Ведь мир большого рок-н-ролла не так уж и велик — встретиться случайно они могли не раз, тем более что выступать и записываться продолжали. И тем не менее…

— Не в этой жизни, — раз за разом повторял Эксл в ответ на бесконечные вопросы о возможности воссоединения группы в оригинальном составе. Умерла — значит умерла! А потом вдруг взял и позвонил Слэшу.

— Я был в это время в туре в Перу, — вспоминает Слэш. — Зазвонил телефон, и это был Эксл. Мы очень расслабленно поговорили, потому что психологическая связь, которая у нас существовала, за эти годы никуда не делась. Мы решили встретиться и все обсудить. Получилось очень легко и без напряга. Если бы мне кто-то месяцем раньше сказал, что такое возможно, я бы послал его ко всем чертям, но это действительно случилось.

Это действительно случилось, Эксл и Слэш решили вновь выступать вместе, а вскоре к ним присоединился и еще один «отец-основатель» Guns N' Roses — басист Дафф Маккаган . Мировой тур по случаю реюниона группы решили назвать соответственно: «Не в этой жизни» (Not in This Lifetime… Tour)

Почти как The Rolling Stones

Воссоединением легендарных составов уже давно никого не удивишь. Новые звезды на рок-сцене появляются теперь нечасто, тлеют неярко и гаснут, практически не разгоревшись. Свято место замещается тасовкой сочетаний великих ветеранов из прошлой жизни и периодическими реюнионами — на один концерт, на запись нового альбома, на ностальгический тур. Успех подобных мероприятий обычно достаточно локальный, если вы не The Rolling Stones, конечно. Или не Guns N' Roses…

Not in This Lifetime стал не просто успешным проектом. Уже сейчас тур «ганзов» занимает четвертое место по сборам за все времена, уступая только мировым турам U2 (U2 360° Tour, 2009-2011), The Rolling Stones (A Bigger Band Tour, 2005-2007) и Coldplay (A Head Full of Dreams Tour, 2016-2017). К началу июля 2018 года 125 шоу группы посмотрели уже около 4,5 миллиона человек, а сборы составили 480,9 миллиона долларов. И это еще далеко не финал — всего запланировано 157 выступлений на шести материках. Начался тур 1 апреля 2016 года в клубе «Трубадур» в Западном Голливуде (США), а закончится 29 ноября 2018 года на главном стадионе Йоханнесбурга (Южная Африка).

Иззи и Костяная нога

Кстати, первый концерт Guns N' Roses после воссоединения едва не стал и их последним. Эксл, Слэш и Дафф не играли вместе 23 года и очень волновались. Было множество косяков и накладок, в конце концов Эксл запутался в проводах, упал со сцены и сломал ногу.

Падение в «Трубадуре» едва не стало роковым. До следующего шоу в Лас-Вегасе оставалась всего неделя. Там на разогреве должны были выступать серьезные ребята из Alice in Chains, а почти 30 тысяч билетов были проданы. Выручил Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Them Crooked), одолживший Экслу трон-кресло-каталку, который он использовал сам, будучи в аналогичном положении. Металлические шины и инвалидный трон оказались кстати, придав прилично располневшему и полысевшему Экслу героического шарма. 19 и 20 апреля в Мехико шоу Guns N' Roses собрало уже по 130 с лишним тысяч зрителей. На разогреве выступали The Cult.

Следует заметить, что выступить на одной сцене с Guns N' Roses во время их мирового тура сочли за честь разные и очень известные музыканты. Кроме уже упомянутых Alice in Chains и The Cult, это Pink , Billy Talent, Lenny Kravitz, Wolfmother, Babymetal (в Японии), Rose Tattoo, The Kills, ZZ Top, The Who, Manic Street Preachers, Black Label Society и другие. Да и во время сетов самих Guns N' Roses на сцену поднимались «поджемовать» весьма известные гости: Билли Гиббонс, Себастьян Бах , Дэйв Грол, Ангус Янг , Пинк.

На нескольких шоу за барабаны садился Стив Адлер — еще один из участников первого состава группы. А вот с Иззи Страдлином (участник группы в 1985-1991 годах) сыграть вместе почему-то не получилось. Иззи пригласили на саундчек, во время которого бывшие коллеги немедленно поссорились, гитарист хлопнул дверью и вышел… Больше его на концертах Guns N' Roses не видели.

AC/DC или Guns N' Roses?

Ангус Янг на шоу Guns N' Roses появился неслучайно. В мае-июне 2016 года Эксл, несмотря на сломанную ногу, заменял в AC/DC основательно оглохшего Брайана Джонсона

Придя в 1980 году на место умершего от передозировки алкоголя Бона Скотта, Джонсон честно отработал в группе более 35 лет, но «адские колокола» сделали свое дело. Во время мирового тура Rock or Bust (2015-2016 годы) Брайан стал стремительно терять слух и в марте был вынужден прекратить выступления. Десять концертов были отменены. 20 апреля Джонсон сообщил об уходе из группы, но еще за три дня до этого AC/DC официально объявили, что после паузы тур продолжится уже с новым сенсационным вокалистом… Экслом Роузом.

Союз Эксла с AC/DC неожиданно для всех получился успешным. Двигаться по сцене он не мог из-за сломанной ноги, зато с голосом все оказалось в полном порядке — песни эпохи Бона Скотта он пел почти как Скотт, а Брайана Джонсона — как Джонсон. Занятия вокалом, которые Эксл брал целых два года, давали плоды. Вскоре было объявлено, что фронтмен Guns N' Roses принят на работу в AC/DC на постоянной основе. 23 шоу он отработал с новыми коллегами, после чего переключился на Not in This Lifetime Tour.

В результате сегодня Эксл является официальным участником, более того — фронтменом сразу двух грандиозных рок-историй — AC/DC и Guns N' Roses. И теперь всех поклонников рока интересует, а что будет дальше, осенью, когда ностальгический тур «ганзов» закончится?

Обычно в таких случаях музыканты берут короткую паузу, а затем садятся в студию на запись нового альбома. Вопрос в том, с кем именно будет дальше работать Эксл Роуз. Пока все идет к тому, что с AC/DC. Даже несмотря на то, что за последние 25 лет Guns N' Roses выпустили всего один студийный альбом (Chinese Democracy, 2008). Получился он, кстати, достаточно успешным. Быстро попал в топ-3 в США и был продан тиражом 2,6 миллиона копий. Тем не менее на вопросы о возможности записи нового материала в практически «золотом» составе участники Guns N' Roses отвечают отрицательно и никаких новых песен во время выступлений не исполняют. В отличие от Ангуса Янга, который полон решимости и дальше продолжать сотрудничество с Экслом и очень рассчитывает на него при записи нового альбома. Да и сам Эксл склоняется к продолжению карьеры в AC/DC, о чем уже успел проговориться.

Черная скатерть и 18 красных роз

Но вернемся к Not in This Lifetime. Грандиозный успех тура обеспечивается удачным совпадением сразу многих факторов. Среди них, безусловно, есть и элемент ностальгии. Но не только.

В группе собраны великолепные музыканты, которые к тому же находятся в прекрасной форме здесь и сейчас. Материал, который они исполняют, — сплошь хиты. Плюс мощнейшее шоу. 20 трейлеров с аппаратурой и еще 16 — с металлическими фермами для сцены. Сценография отработана безупречно, соединяя в себе классическое шоу Guns N' Roses, как это было в эпоху их расцвета, с новейшими технологиями по свету, звуку и спецэффектам. А в результате — очень удачное сочетание стадионного олдскульного рок-концерта с высокотехнологичным шоу конца второй декады XXI века.

Несколько слов о составе. Кроме Эксла, Слэша и Даффа, в группу входят три музыканта, отработавших в Guns N' Roses уже более десятка лет. Это отличный клавишник Диззи Рид (в группе с 1990 года), гитарист Ричард Фортус (2002) и барабанщик Франк Феррер (2006). Всем немного за 50. Все еще достаточно бодры, а тайн в рок-музыке для них уже не существует.

За «молодую кровь», синтезатор, sub-bass, программирование и всякие новые компьютерные примочки отвечает Мелисса Риис. Ей 33 года, и она та еще «штучка».

Серьезность подхода к мелочам подчеркивает 10-страничный райдер, в который мне удалось заглянуть. В нем учтено все от черной скатерти и 18 свежесрезанных красных роз, которые должны обязательно стоять в гримерке у Эксла, до сорта чипсов у Слэша, крендельков и свечей с ароматом ванили у Мелиссы. Мощный райдер!

Это вам не Kiss

Осталось рассказать, кто будет разогревать публику непосредственно перед московским выступлением Guns N' Roses. В расписании тура указана группа Other Noises. Несмотря на затейливое иностранное название, это российская группа с сибирскими корнями. Мы связались с фронтменом коллектива Иваном Казаковым

«Лента.ру»: Расскажите нашим читателям о группе Other Noises. Для начала: что означает ее название?

Казаков: Свои первые самодельные записи мы делали в Томске на домашней аппаратуре, они были очень плохого качества. Кто-то из тех, кто их послушал, сказал что это не музыка, а какие-то посторонние шумы. Из этого и родилось название. Позже мы хотели его сменить, потому что по-русски люди его плохо выговаривают. Но так и не сменили… А теперь я думаю, что Other Noises очень хорошо сочетается с Guns N' Roses.

То есть к стилю noise ваша группа не имеет никакого отношения.

Нет, конечно. Мы играем мелодичный англоязычный рок.

А почему англоязычный? В России не особенно приветствуются отечественные группы, поющие на иностранном языке.

Это льется из сердца. Я думаю на английском, пишу на английском…

В городе Томске ты думал по-английски?

Да, я очень много занимался языком еще в школе. А потом, рок-н-ролл ведь родился на этом языке и очень правильно на нем звучит. Хотя, конечно, я умею петь и на русском.

В чем состоит основная идея творчества вашей группы? Ведь именно идеи правят миром, а все остальное только их последствия.

Дать энергию, зарядить ею людей, дать им положительные эмоции… В нашем творчестве нет политики, нет всякой суицидальной фигни. Я хочу, чтобы наши песни приносили радость. Такая вот у нас простая идеология.

Вы будете выступать на одной сцене с Guns N' Roses. Что для вас это значит?

Guns N' Roses, Aerosmith, Led Zeppelin… для меня это фундамент, на котором я рос. В то время они были для меня как наркотик. Выступать с ними на одной сцене — это практически нереально!

Как бы ты определил стиль Guns N' Roses. Что это за музыка? Это глэм, long hair rock, мужчины в лосинах?..

Для меня Guns N' Roses — это душа, это взрыв, это энергия, это любовь. Мощнейший запал. И ни в коем случае не глэм. По крайней мере, не группа Kiss.

Твой любимый альбом Guns N' Roses?

Мне очень понравился их последний альбом Chinese Democracy, я его много слушал, разобрал фактически на части: каждый инструмент в отдельности, как работают люди, как все записано, что в это было вложено. А из песен — Sweet Child O'Mine, November Rain, Paradise City, Welcome to the Jungle…

Civil War?

Пожалуй, нет.

Насколько они, на твой взгляд, хороши сейчас? В какой находятся форме?

Вживую я их пока не видел, а по видео оценить, конечно, сложно, но с учетом их возраста…

А надо это учитывать? Это же лукавая штука, совсем недавно в Москве выступали Ричи Блэкмор, Элис Купер Оззи Осборн , и о них, конечно можно говорить — с учетом возраста. Хотя услышать в исполнении Блэкмора, к примеру, «Дым над водой», основной риф которого не знает, наверное, только глухой от рождения, это само по себе очень круто… Даже с учетом того, что он уже не так хорош, как когда-то. Но сам факт! По-твоему, для Guns N' Roses тоже нужно делать скидку на возраст?

Я думаю, некоторую скидку нужно сделать на то, что они не выступали вместе 20 лет, а Эксл уже не так молод и красив. И голос у него, на мой взгляд, чуть-чуть устал, хотя он по-прежнему очень мощный вокалист. Я пробовал спеть самые сложные вещи вместе с ним, но он слишком крут для меня. А вот Дафф — красавец, настоящая рок-звезда, и Слэш — красавец. Они в достаточно хорошей форме, чтобы взорвать зал. У меня много друзей музыкантов в Штатах, и я спросил, насколько Guns N' Roses сейчас там актуальны. Мне ответили, что сейчас это самая продаваемая рок-группа, ажиотаж дикий, все билеты на их выступления улетают мгновенно. Это же живая легенда, причем очень даже живая.

Готовитесь к концерту серьезно?

Да. И технически, и эмоционально мы уже готовы выйти на одну сцену с Guns N' Roses. Выбрали самые «качевые» композиции и баллады, конечно… У нас есть вещи в других стилях, но мы их не будем исполнять. Люди придут слушать вполне определенную музыку, и мы их ожиданиям должны соответствовать.

Что ж, теперь остается лично убедиться — все, что вы прочли выше, чистая правда. А для этого нужно будет пойти 13 июня на «Открытие Арена» и проверить, так ли реально круты Guns N' Roses, как о них пишет «Лента.ру». Тем более что никакого футбола в этот день не будет.