Назван альбом, побивший мировой рекорд

Пластинкой, побившей все рекорды по количеству прослушиваний, стала "Scorpion" Дрейка.

В альбом вошли 25 треков, и за неделю этот музыкальный релиз в США был прослушан миллиард раз. Конечно, эта цифра набралась не на одном источнике, а на разных стриминговых сервисах.

А рекорд по всему миру Дрейку удалось установить и вовсе за первые четыре дня после выхода альбома.