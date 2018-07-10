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Назван альбом, побивший мировой рекорд
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Назван альбом, побивший мировой рекорд 

Рамблер 10 июля 2018
Фото: Instagram
Пластинкой, побившей все рекорды по количеству прослушиваний, стала "Scorpion" Дрейка.
В альбом вошли 25 треков, и за неделю этот музыкальный релиз в США был прослушан миллиард раз. Конечно, эта цифра набралась не на одном источнике, а на разных стриминговых сервисах.
А рекорд по всему миру Дрейку удалось установить и вовсе за первые четыре дня после выхода альбома.
Возможно, такой дикий ажиотаж к премьере вызвало заявление певцы а том, что одну из песен диска он исполняет с самим Майклом Джексоном. И действительно, один из 25 треков пластинки дарит слушателю незабываемый вокал поп-короля. Прогресс не стоит на месте, и ЭмДжей все так же интересует публику. Хотя успех самого Дрейка умалять не стоит — восьмой раз он занимает первое место в рейтинге Топ-200 издания Billboard.
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