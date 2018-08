Gorillaz и David Guetta выступят в Парке Горького 

27 июля в Москве стартует трехдневный фестиваль Park Live. Мероприятие пройдет в Парке Горького и соберет на одной площадке самых известных артистов.

В первый день фестиваля посетителей ждет яркое шоу от David Guetta, Sofi Tukker и Ивана Дорна . Хедлайнером 28 июля станут неподражаемые Gorillaz, возвращения которых ждал весь мир. Это будет единственная возможность увидеть музыкантов. Компанию британскому квартету составят Kaleo, Tove Lo, Little Dragon и The Hatters. Завершат фестиваль 29 июля выступления Massive Attack, Tricky, Bonobо, Young Fathers, Eimic.

Park Live — фестиваль, где ежегодно собираются рок-звезды первой величины. В разное время на его сценах выступили Muse, Limp Bizkit , System Of A Down, Red Hot Chili Peppers, Paramore, Lane Del Rey, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Земфира, Мумий Тролль и многие другие знаменитые артисты и музыкальные коллективы. Вход на фестиваль осуществляется по билетам, которые можно приобрести в кассах города.