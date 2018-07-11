Седокова поцеловалась с девушкой в новом клипе

Анна Седокова показала свой новый видеоклип на песню "Ни слова о нем". Певица известна своими смелыми экспериментами и соблазнительными образами, но на этот раз она кажется превзошла сама себя.

Клип начинается с того, что героиня в исполнении самой Анны эмоционально расстается со своим возлюбленным, и в растрепанных чувствах отправляется в клуб.

Она попадает на вечеринку красивых девушек, которые развлекаются, флиртуют с Анной, помогая ей забыть равнодушие бойфренда. Анна расслабляется в этом беззаботном мире. Наконец одна из красоток соблазняет героиню, и они страстно целуются.