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Седокова поцеловалась с девушкой в новом клипе
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Седокова поцеловалась с девушкой в новом клипе 

Рамблер 11 июля 2018
Анна Седокова показала свой новый видеоклип на песню "Ни слова о нем". Певица известна своими смелыми экспериментами и соблазнительными образами, но на этот раз она кажется превзошла сама себя.
Клип начинается с того, что героиня в исполнении самой Анны эмоционально расстается со своим возлюбленным, и в растрепанных чувствах отправляется в клуб.
Она попадает на вечеринку красивых девушек, которые развлекаются, флиртуют с Анной, помогая ей забыть равнодушие бойфренда. Анна расслабляется в этом беззаботном мире. Наконец одна из красоток соблазняет героиню, и они страстно целуются.
Можно сказать, что у певицы и режиссера клипа Дмитрия Авдеева получился чувственный гимн феминизму и свободной любви.
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