10 рок‑исполнителей, которых стоит послушать

Перед главным российским рок-фестивалем не лишним будет вспомнить и легенд мировой музыки. 10 самых популярных рок-групп разных жанров и разных стран.

Журнал Rolling Stone опубликовал список 50 самых значимых исполнителей всех времен и народов — а через год дополнил его еще 50 легендами. И если со всеми временами критики справились, то со всеми народами как-то не сложилось — почти все корифеи мировой музыки оказались выходцами из Великобритании или США. В своем топе-10 в рамках спецпроекта «Нашествие» мы постарались отметить рок-музыкантов из других стран и жанрово разнообразить подборку.

The Beatles

Лучшие исполнители всех времен по версии журнала Rolling Stone — легендарные The Beatles. Четыре парня из Ливерпуля, которые за 10 лет прошли путь от дворовых музыкантов-любителей до законодателей мод во всей музыке западного образца. Если послушать подряд первые и последние песни The Beatles, то может создаться ощущение, что включил разные группы — настолько сильно отличаются бойкие, еще не совершенные, дерзкие песенки о деньгах и девушках от сложных, почти блюзовых композиций на философские темы. «Ливерпульская четверка» не только сама росла в творческом плане, но и взращивала музыку вокруг себя. В 70-х годах мир раскололся на две части — до и после The Beatles. Они вышли из рок-н-ролла Элвиса Пресли , из них вышел весь мир…

The Rolling Stones

… в том числе и рок-группа The Rolling Stones. Этот британский коллектив стал набирать обороты на закате The Beatles — и сразу противопоставил себя великой четверке. The Beatles — аккуратные, чисто английские пареньки в костюмчиках, The Rolling Stones — волосатые, густо накрашенные мужики в странной растянутой одежде. The Beatles — мелодичные, четко выстроенные песни, The Rolling Stones — громкие, хаотичные мелодии. Действительно, «соперничество» с битлами сделало группу успешной, но превзойти «ливерпульскую четверку у коллектива из Лондона так и не получилось. Вот только количественные данные: The Beatles — 10 лет, 10 премий „Грэмми“, более миллиарда проданных дисков; The Rolling Stones — 56 лет, 3 премии „Грэмми“, 250 миллионов проданных дисков. Но нельзя отрицать, что вместе эти две группы определяют облик британской (да и, наверное, мировой) рок-музыки второй половины XX века.

Ramones

Напрямую связывает себя с The Beatles и один из первопроходцев мирового панка — американская группа Ramones, созданная в 1974 году. В начале творческого пути Пол Маккартни в качестве псевдонима взял себе фамилию Рамон — ее и использовали молодые музыканты. Появившись в середине 70-х, они поразили почтенную публику своим диким видом и не менее дикими песнями. Ramones представляли собой максимально непричесанный вариант The Rolling Stones. Эти музыканты вывели панк-рок из подполья, познакомили с ним Америку и Европу — но значительных финансовых успехов так и не добились, поскольку их быстро опередили новые панк-группы вроде Sex Pistols.

Nirvana

Век американской рок-группы Nirvana был еще более недолгим, чем век The Beatles — всего 7 лет, с 1987 по 1994 годы, — но почти таким же продуктивным. Nirvana закрепила за собой целый жанр в рок-музыке — гранж, — который характеризуется „грязным“ звучанием и мрачными текстами. Гранж без видимых проблем сочетает в себе элементы тяжелого рока и легкой поп-музыки, постоянно переходит от громкого исполнения к очень тихому. Nirvana стала популярной, несмотря на сложную, эклектичную манеру игры, но при этом солист группы, Курт Кобейн , переживал, что после успеха они никогда не смогут сыграть что-то принципиально новое. И возможно, Nirvana действительно до сих пор штамповала бы песни в духе Smells Like Teen Spirit (простите за каламбур), но в 1994 году группа перестала существовать по вполне объективным причинам — Курт Кобейн покончил с собой. Именно его облик, его манера поведения, его философия и в конце концов его смерть сделали Нирвану легендой, лицом поколения X — людей тревожных, не нашедших себя в жизни.

Ирландский коллектив U2, в отличие от многих других выдающихся рокеров, сделал ставку на сильный, оперный, голос солиста — и не прогадал. Успеха музыканты добились именно благодаря чистому, мелодичному звучанию, которое, однако, не превращает их в поп-исполнителей. Критики журнала Rolling Stone говорят об U2 как о группе напористой и мускулистой. И дело здесь не только в звучании, но и в темах, которые выбирают музыканты. U2 не боится говорить о социальных проблемах и активно затрагивать вопросы религии. Настроение их песен скорее меланхоличное, но в этой меланхолии всегда слышится надежда на лучший исход.

AC/DC

Еще одни выходцы из стран, входивших в состав Соединенного Королевства, австралийцы AC/DC. Даже если вы послушаете их песни всего минуту, то больше никогда не спутаете их с другими исполнителями — все благодаря очень своеобразному голосу солиста Брайана Джонсона . Экспрессивная, энергичная манера исполнения песен принесла AC/DC славу первопроходцев в жанре хеви-метала, хотя сами музыканты определяют свой стиль как рок-н-ролл, ссылаясь на основные принципы работы с музыкой. Одна из отличительных черт AC/DC — ее состав. Лидер коллектива — не солист, как это обычно бывает, а гитарист, Ангус Янг . Именно он и его брат Мальком в 1973 году создали группу. Ангус же является и ее лицом, в то время как солисты иногда меняются. До Брайана Джонсона в AC/DC пели еще два человека, а в 2016 году ушел и он, но группа продолжает свое существование.

System of a Down

Еще одна легенда в жанре хеви-метал — американская группа, состоящая из армянских музыкантов, System of a Down. Рок-группа базируется в США, поет на английском языке, ориентируется на британских и американских музыкантов, но при этом все равно не избавляется от национального колорита. Солист группы Серж Танкян подчеркивает, что при написании песен System of a Down часто вдохновляется восточными мелодиями. В текстах песен нередко появляется тема геноцида армян, но музыкантов интересует и современная повестка дня: так, они приезжали поддерживать армянскую оппозицию во время недавних беспорядков, результатом которых стало назначение лидера повстанцев премьер-министром страны. Несмотря на то что группу причисляют к тяжелому року, определенно назвать стиль исполнения нельзя: он колеблется в диапазоне от хеви-метала до арт-рока. Серж Танкян говорит, что песни System of a Down можно сравнить с фильмами Квентина Тарантино , в которых жестокость соседствует с юмором, а брутальность — со счастливым финалом.

Nightwish

Медленно, но верно мы уходим из зоны господства американских и английских музыкантов вглубь Европы. И сразу попадаем на север — в Финляндию, где рок-группа Nightwish прививает всему миру любовь к симфоническому металу (стоит отметить, что музыкальный стиль, в отличие от химического вещества, принято писать с одной буквой „л“). Сейчас мы нередко слышим тяжелую, но мелодичную музыку с оперным женским вокалом — скажем за это спасибо группе Nightwish и ее первой солистке Тарье Турунен. Группа прославилась в первую очередь своими англоязычными песнями, но родной язык музыканты тоже не забывают. Песни на финском звучат особенно интересно и необычно.

Rammstein

А вот немцам не нужно даже петь на английском языке, чтобы попасть в число легенд. Всемирно известная группа Rammstein, например, собирает стадионы благодаря песням на родном языке. Rammstein — это, конечно, провокация. Каждый альбом группы имеет свою концепцию, на которой можно смело ставить „21+“. Основными темами становятся сексуальные извращения, насилие, сумасшествие — и шоу у группы такие же шокирующие. Rammstein нередко обвиняли в симпатиях к нацизму, но сами музыканты это отрицают. Если говорить о звучании, то поклонников привлекают неприкрытая агрессия, с которой поет солист Тилль Линдеманн, и четкая ритмичность, за которую стиль группы иногда определяют как „танц-метал“.

Кино

Русские рок-группы не добились славы за рубежом: в Европе и Америке говорят о Pussy Riot, выпустившей всего одну песню, которую никто толком не слышал. Еще лет десять назад на западе знали „Тату“, а в некоторых европейских странах в хипстерской среде и сейчас известна парочка российских инди-групп, не спевших ни одной песни на родном языке, — и, собственно, все. О наших легендах там никто и не слышал до последнего Каннского фестиваля.