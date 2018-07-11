Гречка выпустила новый мини-альбом

Анастасия Иванова , юная девушка выросшая в Кингисеппе, очень быстро обрела головокружительную славу. Сейчас каждый второй подросток, услышав слово "Гречка", подумает не о крупе, а о той самой Насте Ивановой.

Своих поклонников певица Гречка не перестает радовать. С момента выхода ее первого альбома "Звезды только ночью" прошло полгода, а она уже презентовала новый. Правда, как говорит Настя, это не стоит воспринимать серьезно: "Эпишка «Недокасаемость» — это не второй альбом и не серьезная работа, от которой я чего-то ожидаю. Это музыка по фану, чтобы скрасить серые минутки. "

Пока плейлист доступен только в сети ВКонтакте и в принадлежащем ВК сервисе BOOM. Релиз на остальных платформах ожидается 14 июля.