Басков в Витебске побил Киркорова

19 лет назад на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" состоялось одно из первых выступлений Николая Баскова . Теперь же — уже в статусе "императора российской эстрады" он представил там шоу "Игра". Корреспондент Dni.Ru наблюдал за концертом в числе нескольких тысяч зрителей Летнего амфитеатра.

Алла Пугачева , к ближнему кругу которой часто причисляют Николая Баскова, в недавнем интервью Олегу Меньшикову заявила: "Есть два типа артистов. Те, которые несут себя, чтобы показать себя великолепным, красиво одетым, с прекрасными голосами. Чтобы их любили. А есть другая категория артистов, которые идут на сцену, чтобы любить людей, которые делают тебя счастливой. И считают за честь просто выйти и выступить перед ними".

Николай Басков относится, очевидно, к первой. Он любит себя в искусстве и искусство в себе, ему нравится быть обожаемым, блистательным, великолепным. И шоу "Игра" — лучший тому пример. "Я заработал много денег и сделал программу, о которой всегда мечтал, — рассказал артист. — Для меня это был определенный этап в жизни с художественной и эстетической точки зрения. Получилась высокобюджетная постановка, которую я уже показал более 50 раз в разных городах и страна".

Постановка даже в урезанной гастрольной версии поражает размахом — такого уровня шоу в нашей стране делали только Анита Цой , Ани Лорак да Филипп Киркоров

Басков, как известно, находится в вечном, хотя и шуточном, соперничестве с российским поп-королем, поэтому и нарек себя "императором". Ясно, что ему надо было любой ценой перещеголять Филиппа с его высокобюджетным шоу "Я". И, надо сказать, Баскову удалось побить Киркорова. Даже костюмами, которые "императору" шил сам Валентин Юдашкин . На один из них ушло 80 тысяч стразов, чем Басков, конечно, похвастался. Киркоров с его торчащими из всех щелей перьями. что называется, курит в углу.

Николай представил драматургически выстроенный спектакль, в котором соединил разные эпохи и стили — здесь и гладиаторы, и эпоха диско, и китайская опера, и цирк, и комедия дель арте. Древнеримская колесница, китайский дракон, барочные парики сменили друг друга, пока Басков летал над сценой на качелях или появляся при помощи лифта из под нее.

Артист в почти трехчасовом концерте показал все, на что способен в вокальном плане — звучала и ария "Мистера икс" из оперетты "Принцесса цирка", и ария Калафа из оперы Турнадот, и шуточный хит "Николай-ла-ла-ли-ла-лай", и "Шарманка", ставшая давно визитной карточкой Николая. Композицию "Памяти Карузо", с которой когда-то и началась карьера Баскова, он посвятил Лучано Паваротти, считая его своим учителем. Причем спели они ее "дуэтом" — голос великого тенора звучал в записи. А песня "Вишневая любовь" — это приветствие родителям, которые приехал в Витебск на концерт сына. Их фотографии мелькали на заднике сцены, и это было очень трогательно.

Можно спорить о качестве отдельных песен Баскова, где, например. есть такие строчки: "Я построю дом без дверей — сердцем согрею", или "Твои руки ночью жадней — лето в ладонях". Можно думать, что всего его песни — это бесконечно звучащий мотив из песни "Все цветы". Но это частности. Важнее, что Николай показал себя как большой артист, способный думать и иронизировать над собой, быть умным и дурашливым, не боящимся экспериментов и смелых фантазий.

Та же Пугачева, посмотрев шоу "Игра" в Москве сказала: "Это певец, на которого смотришь и улыбаешься, он валяет дурака, смешит!" И мудрая певица, как всегда, была права.