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Как жил и выглядел Элджей до популярности
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Как жил и выглядел Элджей до популярности 

WMJ.ru 12 июля 2018
Фото: WMJ.ru
Чем жил 23-летний Элджей до всероссийской славы.
Линзы, прически и тату — таким сейчас все знают исполнителя Элджея, который выпускает хит за хитом.
А еще несколько лет назад об Алексее Узенюке (настоящее имя артиста), который родился в Новосибирске, знал довольно узкий круг людей. Уже с подросткового возраста парень начал заниматься хип-хопом и даже выпустил несколько альбомов. Первый из них увидел свет в 2014 году. В то время Элджей выглядел вот так.
2017 год стал мегауспешным для исполнителя. Элджей сменил имидж и стал ближе к стилистике Zef и Die Antwoord. К тому времени в копилке артиста было уже шесть альбомов. Но популярность пришла к Элджею только после выхода трека «Розовое вино», записанного совместно с Федуком. За год в соцсети «ВКонтакте» песню послушали более 200 миллионов раз!
В том же 2017-м Элджей открыл собственный лейбл. Он стал одним из самых востребованных исполнителей у молодежи. Элджей является лицом новой серии духов Yves Saint Laurent La Nuit De L’homme Intense.
Сердце эпатажного артиста несвободно. Недавно Элджей подтвердил свой роман с 27-летней телеведущей и блогером Настей Ивлеевой. Пара уже даже стала публиковать совместные фото в соцсетях.
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