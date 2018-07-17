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Болельщики чемпионата мира по футболу потратили в Москве 96,9 млрд руб
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Болельщики чемпионата мира по футболу потратили в Москве 96,9 млрд руб 

Прайм 57 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Болельщики чемпионата мира по футболу, приехавшие на мундиаль в Москву, потратили порядка 96,6 миллиарда рублей, следует из презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на Московском урбанистическом форуме во вторник.
В презентации говорится, что «3,8 миллиона болельщиков посетили чемпионат мира по футболу, 96,6 миллиарда рублей — объем потребления болельщиков в Москве».
Мэр напомнил, что затраты на спортивную инфраструктуру к чемпионату мира по футболу окупаются.
"Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное — (стадион) «Лужники», которой был приведен под стандарты FIFA. Он стоит 25 миллиардов рублей, но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты в половину привести за месяц", — отметил мэр.
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