До 300 тыс. поездок ежедневно совершают болельщики на общественном транспорте Москвы

Болельщики чемпионата мира по футболу совершают ежедневно до 300 тысяч поездок на городском общественном транспорте столицы, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«Московский транспорт справился с той нагрузкой, которую изначально планировали. Наши планы совпали с фактами, с нашими ожиданиями. С начала мундиаля и по сегодняшний день в сутки примерно перевозится до 300 тысяч болельщиков разными видами транспорта. Точнее, это не столько именно болельщиков, сколько количество поездок, которые они делают в сутки на городском транспорте», — сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что юбилейный выпуск транспортной карты «Тройка» вызвал большой интерес у гостей столицы.

«Мы вынуждены были три раза заказывать новые карты, чтобы удовлетворить спрос. Это очень хорошо, потому что карта «Тройка» — это действительно одна из тех вещей, которыми мы гордимся», — добавил Ликсутов.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.