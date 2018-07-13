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До 300 тыс. поездок ежедневно совершают болельщики на общественном транспорте Москвы
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До 300 тыс. поездок ежедневно совершают болельщики на общественном транспорте Москвы 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Болельщики чемпионата мира по футболу совершают ежедневно до 300 тысяч поездок на городском общественном транспорте столицы, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Московский транспорт справился с той нагрузкой, которую изначально планировали. Наши планы совпали с фактами, с нашими ожиданиями. С начала мундиаля и по сегодняшний день в сутки примерно перевозится до 300 тысяч болельщиков разными видами транспорта. Точнее, это не столько именно болельщиков, сколько количество поездок, которые они делают в сутки на городском транспорте», — сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что юбилейный выпуск транспортной карты «Тройка» вызвал большой интерес у гостей столицы.
«Мы вынуждены были три раза заказывать новые карты, чтобы удовлетворить спрос. Это очень хорошо, потому что карта «Тройка» — это действительно одна из тех вещей, которыми мы гордимся», — добавил Ликсутов.
Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.
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