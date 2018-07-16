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Количество международных почтовых отправлений в Москве выросло на 40% за время ЧМ-2018
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Количество международных почтовых отправлений в Москве выросло на 40% за время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Количество международных почтовых отправлений в Москве выросло на 40% за время чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«Количество международных почтовых отправлений в Москве выросло на 40% благодаря чемпионату мира по футболу. Клиенты «Почты России» в столичном регионе стали больше отправлять за границу посылок, писем и открыток. Заметный рост числа международных отправлений связан с прошедшим в России чемпионатом мира по футболу и желанием болельщиков из разных стран поделиться с друзьями сувенирами и открытками из Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди футбольных болельщиков наибольшей популярностью пользуются открытки с достопримечательностями столицы и сувенирная продукция мундиаля.
«Ежедневно столичные почтовики обрабатывают до 3 тыс. международных мелких пакетов и EMS-отправлений. «Спортивные приветы» разлетаются по всему миру, среди лидеров — Португалия, Англия, Франция и другие страны Европы», — указано в сообщении.
Отмечается, что больше всего открыток и писем во время чемпионата мира по футболу было отправлено из отделения почтовой связи на ул. Никольская, которая стала неофициальной фан-зоной мундиаля. Ежедневно футбольные болельщики отправляли до 500 посланий друзьям и родственникам.
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