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Самые плохо одетые российские звезды
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Блеск и нищета: страшно нелепые наряды наших звезд 

Рамблер 13 июля 2018
Костюмы для выступлений, которые поражают своей аляповатостью.
1/19  Валерий Леонтьев на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце.
Фото:
2/19  Филипп Киркоров рассказал, что никогда не сможет превзойти Леонтьева. Хотя и пытается!
Фото:
3/19  Пышный наряд певца на концерте в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2017" в Сочи удивил всех.
Фото:
4/19  Филипп Киркоров на традиционном новогоднем «огоньке» в роскошном расшитом камнями костюме с перьями, а одной из главных его деталей стала портретная брошь ручной работы.
Фото:
5/19  Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале.
Фото:
6/19  Костюм Николая Баскова на концерте, посвященном творчеству Валерия Леонтьева, поразил зрителей.
Фото:
7/19  Уникальный костюм Николая Баскова с механическими элементами: головы драконов с горящими глазами, Драконы с горящими глазами, были созданы по специальному заказу французскими инженерами. Когти сделаны вручную из натуральной кожи по средневековому методу. Секретами этой технологии владеет только одна мастерская во Франции.
Фото:
8/19  Снова Басков и его поразительный наряд: в этом костюме, например, использовано 80 тысяч страз Сваровски, пришитых вручную.
Фото:
9/19  Ольга Бузова на вручении музыкальной премии RU.TV 2017 появилась в костюме гладиатора. Певица отметила, что хотела выглядеть, как настоящая воительница.
Фото:
10/19  На другом мероприятии, на премии RU.TV 2018, Ольга Бузова появилась в наряде, напоминающем костюмы фараонов. Ольга предстала в фиолетовом боди и золотых чулках. А на голове артистки красовалась миниатюрная шляпка в виде медузы-горгоны. Скромное обаяние буржуазии, ничего не скажешь.
Фото:
11/19  Певец Шура одевается скромнее, то свою особенную "изюминку" в образ, безусловно, вносит.
Фото:
12/19  Анастасия Волочкова в своем садо-мазо костюме.
Фото:
13/19  Ирина Аллегрова тоже та еще кокетка. И приодеться любит.
Фото:
14/19  Ирина Аллегрова в образе королевы.
Фото:
15/19  Артистка на собственном примере показывает, как на самом деле должна одеваться "шальная императрица".
Фото:
16/19  Наряд солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой.
Фото:
17/19  Певица Азиза в своем золотом наряде перед выступлением.
Фото:
18/19  Куда же без Сергея Зверева?
Фото:
19/19  Костюмами королю гламура удивить публику сложно. Ведь он всегда одевается крайне броско.
Фото:
Порой простому обывателю не ясно, зачем звезды на свое выступление надевают просто поразительно безвкусные наряды. Очень громоздкие, объемные и совершенно неуместные даже тогда, когда музыкальное шоу предполагает китч и провокацию.
Вот, например, Валерий Леонтьев, при выборе сценических костюмов свою фантазию не сдерживает. Он очень любит появляться в эффектных нарядах.
Не отстает и Филипп Киркоров. Артист обожает одеваться в перья, а также сверкать крупными брошами.
Николаю Баскову тоже есть чем удивить самого искушенного зрителя. Перед зрителями певец однажды предстал в костюме тигра. В "хвост" был вмонтирован микрофон, в него артист и умудрялся петь.
Но иногда звезды просто шокируют публику неуместными нарядами. Анастасия Волочкова на благотворительный концерт для детей надела костюм из кожи и латекса, в котором больше напоминала решительную "госпожу", чем смутила гостей шоу.
Больше странных нарядов звезд — в нашей фотогалерее.
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