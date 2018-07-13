Самые плохо одетые российские звезды

Порой простому обывателю не ясно, зачем звезды на свое выступление надевают просто поразительно безвкусные наряды. Очень громоздкие, объемные и совершенно неуместные даже тогда, когда музыкальное шоу предполагает китч и провокацию.
Вот, например, Валерий Леонтьев, при выборе сценических костюмов свою фантазию не сдерживает. Он очень любит появляться в эффектных нарядах.
Не отстает и Филипп Киркоров. Артист обожает одеваться в перья, а также сверкать крупными брошами.
Николаю Баскову тоже есть чем удивить самого искушенного зрителя. Перед зрителями певец однажды предстал в костюме тигра. В "хвост" был вмонтирован микрофон, в него артист и умудрялся петь.
Но иногда звезды просто шокируют публику неуместными нарядами. Анастасия Волочкова на благотворительный концерт для детей надела костюм из кожи и латекса, в котором больше напоминала решительную "госпожу", чем смутила гостей шоу.
Больше странных нарядов звезд — в нашей фотогалерее.