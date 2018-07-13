Самые плохо одетые российские звезды

1/19 Валерий Леонтьев на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце. globallookpress.com Фото:

2/19 Филипп Киркоров рассказал, что никогда не сможет превзойти Леонтьева. Хотя и пытается! Фото: @fkirkorov

3/19 Пышный наряд певца на концерте в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2017" в Сочи удивил всех. РИА Новости Фото:

4/19 Филипп Киркоров на традиционном новогоднем «огоньке» в роскошном расшитом камнями костюме с перьями, а одной из главных его деталей стала портретная брошь ручной работы. Фото: @fkirkorov

5/19 Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале. РИА Новости Фото:

6/19 Костюм Николая Баскова на концерте, посвященном творчеству Валерия Леонтьева, поразил зрителей. Фото: @nikolaibaskov

7/19 Уникальный костюм Николая Баскова с механическими элементами: головы драконов с горящими глазами, Драконы с горящими глазами, были созданы по специальному заказу французскими инженерами. Когти сделаны вручную из натуральной кожи по средневековому методу. Секретами этой технологии владеет только одна мастерская во Франции. Фото: @nikolaibaskov

8/19 Снова Басков и его поразительный наряд: в этом костюме, например, использовано 80 тысяч страз Сваровски, пришитых вручную. Фото: @nikolaibaskov

9/19 Ольга Бузова на вручении музыкальной премии RU.TV 2017 появилась в костюме гладиатора. Певица отметила, что хотела выглядеть, как настоящая воительница. Фото: @buzova86

10/19 На другом мероприятии, на премии RU.TV 2018, Ольга Бузова появилась в наряде, напоминающем костюмы фараонов. Ольга предстала в фиолетовом боди и золотых чулках. А на голове артистки красовалась миниатюрная шляпка в виде медузы-горгоны. Скромное обаяние буржуазии, ничего не скажешь. Фото: @buzova86

11/19 Певец Шура одевается скромнее, то свою особенную "изюминку" в образ, безусловно, вносит. globallookpress.com Фото:

12/19 Анастасия Волочкова в своем садо-мазо костюме. Фото: @volochkova_art

13/19 Ирина Аллегрова тоже та еще кокетка. И приодеться любит. globallookpress.com Фото:

14/19 Ирина Аллегрова в образе королевы. Фото: @irinaallegrova

15/19 Артистка на собственном примере показывает, как на самом деле должна одеваться "шальная императрица". Фото: @irinaallegrova

16/19 Наряд солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой. Фото: @dusya_star

17/19 Певица Азиза в своем золотом наряде перед выступлением. globallookpress.com Фото:

18/19 Куда же без Сергея Зверева? globallookpress.com Фото: