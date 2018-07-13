Стал известен список номинантов на премию «Эмми»

Стали известны имена номинантов на премию "Эмми". Церемония вручения будет проходить в Лос-Анджелесе 17 сентября. Вести юбилейную 70-ую церемонию будут Майкл Че и Колин Йост.

Замыкает тройку лидеров сериал "Рассказ служанки", он участвует в 20 номинациях. Далее, на втором месте популярный сериал "Мир Дикого Запада". Он будет учувствовать в 21 номинации. На первом месте всем так полюбившийся сериал "Игра престолов". Он претендует на 22 номинации в конкурсе.

Лучшим драматическим сериалом в этом году может стать: "Игра престолов", "Это мы", "Корона", "Американцы", "Очень странные дела".

Награда лучшего комедийного сериала может достаться в этом году сериалу "Атланта", "Барри", "Черноватый", "Умерь свой энтузиазм", "GLOW", "Удивительная миссис Мейзел", "Кремниевая долина".

Поборются за место лучшего мини-сериала: "Алиенист", "Убийство Джанни Версаче : Американская история преступлений", "Гений", "Забытые Богом" и "Патрик Мелроуз".

В номинации актеров комедийных сериалов будут участвовать:

С полным списком номинантов можно ознакомиться на официальном сайте премии.