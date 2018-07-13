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Стал известен список номинантов на премию «Эмми»
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Стал известен список номинантов на премию «Эмми» 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: tele.ru
Стали известны имена номинантов на премию "Эмми". Церемония вручения будет проходить в Лос-Анджелесе 17 сентября. Вести юбилейную 70-ую церемонию будут Майкл Че и Колин Йост.
Замыкает тройку лидеров сериал "Рассказ служанки", он участвует в 20 номинациях. Далее, на втором месте популярный сериал "Мир Дикого Запада". Он будет учувствовать в 21 номинации. На первом месте всем так полюбившийся сериал "Игра престолов". Он претендует на 22 номинации в конкурсе.
Лучшим драматическим сериалом в этом году может стать: "Игра престолов", "Это мы", "Корона", "Американцы", "Очень странные дела".
Награда лучшего комедийного сериала может достаться в этом году сериалу "Атланта", "Барри", "Черноватый", "Умерь свой энтузиазм", "GLOW", "Удивительная миссис Мейзел", "Кремниевая долина".
Поборются за место лучшего мини-сериала: "Алиенист", "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Гений", "Забытые Богом" и "Патрик Мелроуз".
В номинации актеров комедийных сериалов будут участвовать:
Дональд Гловер, Билл Хейдер, Энтони Андерсон, Уилльям Мэйси, Ларри Дэвид, Тед Дэнсон, Памела Адлон, Рейчел Броснахэн, Трэйси Эллис Росс, Эллисон Дженни, Лили Томлин, Иса Рэй.
За звание лучшего актера мини-сериала поборются: Антонио Бандерас, Даррен Крисс, Бенедикт Камбербэтч, Джефф Дэниелс, Джон Ледженд, Джесси Племонс, Лора Дерн, Джессика Бил, Мишель Докери, Иди Фалько, Реджина Кинг, Сара Полсон.
С полным списком номинантов можно ознакомиться на официальном сайте премии.
Комментарии  Ещё 7 источников 
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