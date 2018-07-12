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Стали известны номинанты на премию «Эмми»-2018
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Стали известны номинанты на премию «Эмми»-2018 

Собака.ru 12 июля 2018
Фото: Собака.ru
Американская телевизионная академия объявила первых номинантов на премию «Эмми», которая в этом году проводится в юбилейный 70-й раз. Церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября.
Лучший драматический сериал:
«Рассказ служанки»
«Игра престолов»
«Это мы»
«Корона»
«Американцы»
«Очень странные дела»
«Мир Дикого Запада»
Лучший комедийный сериал:
«Атланта»
«Барри»
«Черноватый»
«Умерь свой энтузиазм»
«GLOW»
«Удивительная миссис Мейзел»
«Кремниевая долина»
«Несгибаемая Кимми Шмидт»
Лучший мини-сериал:
«Алиенист»
«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
«Гений»
«Забытые Богом»
«Патрик Мелроуз»
Лучший актер драматического сериала:
Джейсон Бейтман («Озарк»)
Стерлинг Браун («Это мы»)
Эд Харрис («Мир Дикого Запада»)
Мэттью Риз («Американцы»)
Майло Вентимилья («Это мы»)
Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)
Лучшая актриса драматического сериала:
Клэр Фой («Корона»)
Татьяна Маслани («Темное дитя»)
Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
Сандра О («Убивая Еву»)
Кери Расселл («Американцы»)
Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»)
Лучший актер комедийного сериала:
Дональд Гловер («Атланта»)
Билл Хейдер («Барри»)
Энтони Андерсон («Черноватый»)
Уильям Мэйси («Бесстыдники»)
Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
Тед Денсон («В лучшем мире»)
Лучшая актриса комедийного сериала:
Памела Эдлон («Все к лучшему»)
Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
Трэйси Эллис Росс («Черноватый»)
Эллисон Дженни («Мама»)
Лили Томлин («Грейс и Фрэнки»)
Исса Рей («Белая ворона»)
Лучший актер мини-сериала:
Антонио Бандерас («Гений»)
Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»)
Джефф Дэниэлс («Призрачная башня»)
Джон ЛеджендИисус Христос — суперзвезда»)
Джесси Племонс («Черное зеркало; USS Каллистер»).
Лучшая актриса мини-сериала:
Лора Дерн («Рассказ»)
Джессика Бил («Грешница»)
Мишель Докери («Забытые Богом»)
Эди Фалко («Закон и порядок: Настоящее преступление»)
Реджина Кинг («Семь секунд»)
Сара Полсон («Американская история ужасов: Культ»).
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