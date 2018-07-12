Стали известны номинанты на премию «Эмми»-2018

Американская телевизионная академия объявила первых номинантов на премию «Эмми», которая в этом году проводится в юбилейный 70-й раз. Церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября.

Лучший драматический сериал:

«Рассказ служанки»

«Игра престолов»

«Это мы»

«Корона»

«Американцы»

«Очень странные дела»

«Мир Дикого Запада»

Лучший комедийный сериал:

«Атланта»

«Барри»

«Черноватый»

«Умерь свой энтузиазм»

«GLOW»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Кремниевая долина»

«Несгибаемая Кимми Шмидт»

Лучший мини-сериал:

«Алиенист»

«Гений»

«Забытые Богом»

«Патрик Мелроуз»

Лучший актер драматического сериала:

Стерлинг Браун («Это мы»)

Майло Вентимилья («Это мы»)

Лучшая актриса драматического сериала:

Сандра О («Убивая Еву»)

Кери Расселл («Американцы»)

Лучший актер комедийного сериала:

Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)

Тед Денсон («В лучшем мире»)

Лучшая актриса комедийного сериала:

Трэйси Эллис Росс («Черноватый»)

Лили Томлин («Грейс и Фрэнки»)

Исса Рей («Белая ворона»)

Лучший актер мини-сериала:

Джефф Дэниэлс («Призрачная башня»)

Лучшая актриса мини-сериала:

Мишель Докери («Забытые Богом»)

Эди Фалко («Закон и порядок: Настоящее преступление»)

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