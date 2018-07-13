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В Перми появится «стена Цоя»
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В Перми появится «стена Цоя» 

Ревизор.ru 7 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Новая достопримечательность появится около экстрим-парка. Сейчас организаторы ведут переговоры с художником, который согласился реализовать проект. Предположительно на стене будет изображен портрет рок-музыканта, также останется место для записей. Аналогичные «стены Цоя» есть во многих городах России. Первый объект появился в Москве на Арбате в 1990 году в день гибили Цоя. Стена уже стала достопримечательностью столицы. Поклонники певца украсили ее цитатами из песен группы «Кино», признаниями в любви к музыканту и надписями «Цой жив».
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