В Перми появится «стена Цоя»

Новая достопримечательность появится около экстрим-парка. Сейчас организаторы ведут переговоры с художником, который согласился реализовать проект. Предположительно на стене будет изображен портрет рок-музыканта, также останется место для записей. Аналогичные «стены Цоя» есть во многих городах России. Первый объект появился в Москве на Арбате в 1990 году в день гибили Цоя. Стена уже стала достопримечательностью столицы. Поклонники певца украсили ее цитатами из песен группы «Кино», признаниями в любви к музыканту и надписями «Цой жив».