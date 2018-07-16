Кравиц представил клип на песню с голосом Джексона 

54-летний Ленни Кравиц опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню Low, в которой звучит голос Майкла Джексона. Композиция войдет в предстоящий альбом музыканта под названием Raise Vibration. Его релиз состоится 7 сентября 2018 года.
Ленни продемонстрировал новую песню в уникальном минималистическом стиле. По сюжету ролика, артист исполняет песню в черной мокрой футболке, сидя за барабанной установкой в темной комнате. Но не один: несколько раз на протяжении песни можно услышать возгласы Whoo-hoo! Майкла Джексона.
Режиссером видео выступил известный фотограф и клипмейкер Жан-Батист Мондино.
Когда Мондино впервые услышал Low, он сосредоточился на ритме и воспроизводил трек снова и снова. Результом стала темная комната, черная барабанная установка, черная одежда. Все дело в пространстве, — объяснил Кравиц.