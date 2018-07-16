Кравиц представил клип на песню с голосом Джексона

54-летний Ленни Кравиц опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню Low, в которой звучит голос Майкла Джексона . Композиция войдет в предстоящий альбом музыканта под названием Raise Vibration. Его релиз состоится 7 сентября 2018 года.

Ленни продемонстрировал новую песню в уникальном минималистическом стиле. По сюжету ролика, артист исполняет песню в черной мокрой футболке, сидя за барабанной установкой в темной комнате. Но не один: несколько раз на протяжении песни можно услышать возгласы Whoo-hoo! Майкла Джексона.

Режиссером видео выступил известный фотограф и клипмейкер Жан-Батист Мондино.