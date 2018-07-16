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Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
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Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне 

Heroine.ru 2 часа назад
Поп-музыка начала меняться под влиянием женского движения и теперь все больше в своих тематиках обращается к важности расширения прав и возможностей женщин.
Ариана Гранде выпустила долгожданный сингл «God is woman», о котором в течение недели публиковала анонсы в своих соцсетях. Певица даже заранее объяснила значение песни — это история о расширении сексуальных женских возможностей и женской значимости для Вселенной.
Когда пользователи Твиттера спросили девушку, не волнуется ли она о том, что религиозные люди могут быть оскорблены названием, Ариана ответила, что нет ничего плохого в том, чтобы упоминать Бога в искусстве:
Я благодарна за возможность быть собой и вдохновлять других на это. Я предпочитаю делать такие спорные вещи, чем играть то, что кажется безопасным.
Более того, как призналась певица, этот «женственный» сингл — самая любимая песня ее 92-х летней бабушки. Сингл был написан самой Арианой, Маком Мартином и Саваном Котеч, а в качестве продюсера выступил обладатель одиннадцати премий Грэмми Фаррелл Уильямс.
Песня «God is a woman» появится на четвертом сольном альбоме певицы, который выйдет 17 августа.
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