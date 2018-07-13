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Portugal. The Man: американцы с Аляски в Москве
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Portugal. The Man: американцы с Аляски в Москве 

Партнерский материал 13 июля 2018
Фото: партнерский материал
18 июля 2018
CROCUS CITY HALL
Portugal. The Man — американские экспериментаторы с Аляски, авторы хита Feel it Still, обладатели Grammy, одни из лидеров психоделической поп-музыки 2010-х.
18 июля этого года группа впервые приедет в Москву чтобы презентовать свой восьмой альбом Woodstock в CROCUS CITY HALL.
Portugal. The Man не имеют никакого отношения к Португалии. Это американская инди-рок-группа, основанная на Аляске и базирующаяся в Портленде. «Слово „Portugal“ круто звучит», — заявил вокалист Джон Гурли. Вообще изначально он создал другую команду, Anatomy of a Ghost. Portugal, а Portugal. The Man была лишь сайд-проектом, но именно этот проект стал успешным.
Это одна из тех американских молодых групп, которые мешают в своих песнях всё подряд, умудряясь при этом создавать отличную музыку, а не просто набор звуков.
Слава пришла к ним в 2009 году. Америка услышала о музыкантах благодаря их сетам на фестивалях Боннару и Лоллапалуза, и сегодня это один из самых плодовитых коллективов: у ребят уже 8 студийных альбомов. Последний «Woodstock» вышел в июне 2017 года после пятилетнего перерыва. Вошедший в него сингл «Feel It Still» стали играть в барах по всему миру практически сразу после его появления, и он вполне заслуженно получил свой Grammy в этом году в номинации Best Pop Duo/Group Performance.
Интересно, что с момента выхода предыдущего альбома в 2013 году музыканты работали над альбомом Gloomin + Doomin, однако, по их собственному признанию, результатом стала «тонна обособленных песен, которые не звучали вместе. Все было не то».
И вот однажды Джон Гурли нашел у своего отца билет на тот самый фестиваль "Вудсток’69", и ему пришло в голову, что это та самая идея, вокруг которой нужно строить новый альбом. Группе, однако, пришлось сильно постараться, чтобы довести концепцию «Я молодой парень, и я хочу тусоваться!» до ума.
По словам участников группы, они отыграли около трёх сотен концертов за год, чтобы проверить и выбрать только самые подходящие песни для альбома с таким историческим названием. «Это было сумасшедшей идеей, и наш лейбл вполне мог нас убить за это, но мы выбросили весь наработанный за три года материал и создали новый альбом». И идея себя оправдала на 100%.
«Этот мир в огне. И ты должен что-то с этим сделать», — так можно вкратце описать основной посыл этого альбома. Слушайте и наслаждайтесь.
18 июля группа Portugal. The Man впервые едет в Россию чтобы презентовать новый альбом «Woodstock» в CROCUS CITY HALL.
Не пропустите!
Билеты здесь.
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