Коньковцы приглашаются на концерт классической музыки

25 июля в галерее «Беляево» соберутся поклонники классической музыки. Концерт начнется в 18.00. Об этом сообщается на сайте галереи.

Перед зрителями выступят Наталья Коршунова (фортепиано) и солисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Подробности здесь.

В настоящее время в галерее открыта выставка «Приметы времени». Она будет работать по 15 июля. Специальный проект параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства подготовлен выпускниками Школы современного искусства «Свободные мастерские ММОМА».