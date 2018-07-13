Ещё
Коньковцы приглашаются на концерт классической музыки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Коньковцы приглашаются на концерт классической музыки 

Управа района Коньково 7 часов назад
Фото: Управа района Коньково
25 июля в галерее «Беляево» соберутся поклонники классической музыки. Концерт начнется в 18.00. Об этом сообщается на сайте галереи.
Перед зрителями выступят Наталья Коршунова (фортепиано) и солисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Подробности здесь.
В настоящее время в галерее открыта выставка «Приметы времени». Она будет работать по 15 июля. Специальный проект параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства подготовлен выпускниками Школы современного искусства «Свободные мастерские ММОМА».
Управа района Коньково: последние новости
В ЮЗАО состоится концерт уличных музыкантов Изобретения Леонардо да Винчи можно будет увидеть в галерее «Беляево» в марте и апреле В Мострансавто проводятся антитеррористические тренировки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских25
Самые плохо одетые российские звезды22
Фильмы, предсказавшие события из будущего15
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение