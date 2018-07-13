Ещё
Фестиваль «Скрипка на Невском — 2018» откроется 21 июля в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Фестиваль «Скрипка на Невском — 2018» откроется 21 июля в Петербурге 

RT на русском 2 часа назад
Уличный фестиваль «Скрипка на Невском — 2018» будет проходить в Санкт-Петербурге с 21 июля по 4 августа, сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.
В этом году он приурочен к 300-летию Невского проспекта.
Запланировано 44 открытых концерта скрипичной музыки. Среди участников — Санкт-Петербургский симфонический оркестр, оркестр «Таврический», солисты Дмитрий Стопичев, Алла Островская, Любовь Стекольщикова, Елизавета Глазунова и др.
Основная сцена будет работать с 12:00 до 21:00.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму прошёл фестиваль исторической реконструкции «На перекрёстке цивилизаций».
RT на русском: последние новости
Пугачёва заявила, что до недавнего времени специально не слушала свои песни Джоанна Стингрей о Цое, Гребенщикове и Ленинграде 1980-х Валерию Кипелову — 60 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских24
Самые плохо одетые российские звезды21
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Фильмы, предсказавшие события из будущего15
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение