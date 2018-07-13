Фестиваль «Скрипка на Невском — 2018» откроется 21 июля в Петербурге

Уличный фестиваль «Скрипка на Невском — 2018» будет проходить в Санкт-Петербурге с 21 июля по 4 августа, сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.

В этом году он приурочен к 300-летию Невского проспекта.

Запланировано 44 открытых концерта скрипичной музыки. Среди участников — Санкт-Петербургский симфонический оркестр, оркестр «Таврический», солисты Дмитрий Стопичев, Алла Островская, Любовь Стекольщикова, Елизавета Глазунова и др.

Основная сцена будет работать с 12:00 до 21:00.

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