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Бузова готовит к выходу второй сольный альбом
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Бузова готовит к выходу второй сольный альбом 

Рамблер 16 июля 2018
Фото: Instagram
Сколько бы не ругали Ольгу Бузову за ее вокальные данные, а, точнее, за их отсутствие, всегда в противовес находились те, кто поддерживал ведущую, а теперь уже и звезду эстрады. Ольга идет напролом, сне обращая внимания на многочисленных хейтеров. И, что бы там ни говорили, практически каждая ее песня становится хитом.
В своем блоге на Youtube Оля заявила, что совсем скоро порадует поклонников выходом её второго сольного альбома. Ольга подчеркнула, что ей осталось записать последний трек, который она считает очень сложным, но при этом максимально крутым. Что ж, ждем.
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