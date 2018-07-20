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В библиотеке Щукина поговорили о творчестве Евгения Евтушенко
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В библиотеке Щукина поговорили о творчестве Евгения Евтушенко 

Управа района Щукино 20 июля 2018
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №243 Щукина прошел час поэзии «Читаем Евтушенко». Мероприятие было приурочено ко дню рождения советского и российского поэта.
— Поэтическую часть мероприятия открыл поэт и композитор Леонид Резник исполнением своей песни «Вы остались в Париже», благодаря которой Евгений Евтушенко наградил музыканта памятной книгой с собственноручной благодарственной надписью. Одна из читательниц библиотеки Светлана Быценко, актриса театра «Щукинская слобода», декламировала стихи Евгения Евтушенко. Поделились своими воспоминаниями о творчестве и личности поэта его современники — читатели библиотеки. Композитор, поэт, исполнитель песен Василий Яковлев спел несколько песен в сопровождении гитары, — рассказали сотрудники библиотеки №243.
Также библиотекари подготовили видеоматериалы с записями драматического исполнения стихов Евгения Евтушенко известными отечественными актерами театра и кино, с помощью мультимедийной презентации рассказали о воспоминаниях журналистов, публицистов, творческих деятелей и коллег поэта.
В завершение часа поэзии под аккомпанемент гитары и фортепиано были исполнены песни на стихи Евгения Евтушенко. (ео)
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