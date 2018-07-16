Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова

Уругвайская певица стала гостьей музыкального фестиваля "Славянский базар", который ежегодно проходит в Витебске.

Наталью Орейро в странах постсоветского пространства знают и любят по сериалу "Дикий ангел". Несмотря на то, что съемки сериала завершились десять лет назад, свою популярность актриса и певица не потеряла, и армия поклонников продолжает расти.

Накануне чемпионата мира по футболу Наталья Орейро записала песню на русском языке и снялась в клипе в кокошнике, а теперь прилетела в Витебск на "Славянский базар".

@natalia_oreiro_world