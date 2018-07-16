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Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова
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Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова 

Рамблер 2 часа назад
Уругвайская певица стала гостьей музыкального фестиваля "Славянский базар", который ежегодно проходит в Витебске.
Наталью Орейро в странах постсоветского пространства знают и любят по сериалу "Дикий ангел". Несмотря на то, что съемки сериала завершились десять лет назад, свою популярность актриса и певица не потеряла, и армия поклонников продолжает расти.
Накануне чемпионата мира по футболу Наталья Орейро записала песню на русском языке и снялась в клипе в кокошнике, а теперь прилетела в Витебск на "Славянский базар".
@natalia_oreiro_world
Как заметили зрители, больше всего аплодисментов досталось народной любимице, не стареющему "Дикому ангелу". А вот Николая Баскова зрители приветствовали скромнее. Но тот, скорее всего, не расстроился.
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