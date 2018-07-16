В Шушенском завершился международный фестиваль «МИР Сибири»

Он стал самым масштабным за его историю. По оценкам организаторов, на его мероприятиях побывали в общей сложности около 60 тысяч человек.

Рекордным стало и количество участников конкурсной программы — на фестиваль приехали около 200 музыкантов из разных российских регионов. А в «мастеровой» части фестиваля участие приняли 230 мастеров из 18 регионов России и из-за рубежа. Мероприятия фестиваля — концерты, лекции, выставки, мастер-классы, кинопоказы — проходили почти на десяти площадках.

Хедлайнерами фестиваля стали певица Пелагея, ансамбль «Мгзавреби», Горан Брегович и его оркестр.

Обладателями Гран-при фестиваля стали Софья Брусникина, сказительница из Архангельска (музыкальная премия МИРа) и серебряных дел мастер из Дагестана Нуриман Курдаев (мастеровая премия).

Фото: festmir.ru