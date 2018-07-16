Ленни Кравиц выпустил новый клип

Стингом, Мадонной и Бьорк. Американский музыкант представил новый клип на композицию «Low» из грядущего альбома Raise Vibration. Релиз одиннадцатого студийного альбома запланирован на 7 сентября 2018 года. Автором видео выступил известный фэшн— фотограф и клипмейкер Жан-Батист Мондино, сотрудничавший в разное время с Ванессой Паради , Бой Джорджем, Дэвидом Боуи

«Я больше не хотел снимать музыкальные клипы, однако когда Ленни включил мне «Low», я влюбился в эту песню и ее ритм настолько, что немедленно решил взяться за дело. Только барабаны, Ленни и девушка. Просто, чисто и сексуально», — рассказал режиссер в интервью Vogue Paris.

Напомним, в мае этого года Ленни Кравиц выпустил первый сингл с готовящегося к выходу альбома Raise Vibration. Композиция «It’s Enough» и одноименный восьмиминутный клип посвящены наболевшим проблемам американского общества.