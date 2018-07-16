Ещё
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Ленни Кравиц выпустил новый клип 

Fancy Journal 15 часов назад
Американский музыкант представил новый клип на композицию «Low» из грядущего альбома Raise Vibration. Релиз одиннадцатого студийного альбома запланирован на 7 сентября 2018 года. Автором видео выступил известный фэшн— фотограф и клипмейкер Жан-Батист Мондино, сотрудничавший в разное время с Ванессой Паради, Бой Джорджем, Дэвидом Боуи, Стингом, Мадонной и Бьорк.
«Я больше не хотел снимать музыкальные клипы, однако когда Ленни включил мне «Low», я влюбился в эту песню и ее ритм настолько, что немедленно решил взяться за дело. Только барабаны, Ленни и девушка. Просто, чисто и сексуально», — рассказал режиссер в интервью Vogue Paris.
Напомним, в мае этого года Ленни Кравиц выпустил первый сингл с готовящегося к выходу альбома Raise Vibration. Композиция «It’s Enough» и одноименный восьмиминутный клип посвящены наболевшим проблемам американского общества.
Fancy Journal: последние новости
Ариана Гранде представила новый клип Объявлен список номинантов на премию «Эмми» У фильма «Назови меня своим именем» появится сиквел
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Ревву обвинили в плагиате37
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос19
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал5
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
10:30
Актеры, которые никак не получат «Оскар»
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
04:30
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова
Концерты
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
05:33
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение