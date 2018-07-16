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После концерта в рижском музее Илья Лагутенко заявил о готовности сотрудничать и с художниками Калининграда
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После концерта в рижском музее Илья Лагутенко заявил о готовности сотрудничать и с художниками Калининграда 

Клопс.Ru 57 минут назад
Рок-группа «Мумий тролль» поучаствовала в совместной выставке с музеем современного искусства Риги, сочинив музыку к абстрактной картине «Натюрморт — солнечный луч» Бруно Василевскиса и представив её публике. Об этом калининградским журналистам сообщил лидер коллектива Илья Лагутенко в воскресенье, 15 июля.
"В июле мы презентовали звуковую инсталляцию на одну из картин из коллекции меценатов музея — «Натюрморт — солнечный луч» Бруно Василевскиса. Полотно никогда не выставлялось на публике. Мы получили интересный опыт — выход за границы своего творчества. Меня такие эксперименты очень интересуют. Если есть подобные предложения в Калининграде — с удовольствием на них откликнусь, потому что мне очень интересно заглянуть в себя с другой стороны", — сказал Лагутенко.
Как отметил музыкант, его всегда интересовал симбиоз художественного и музыкального искусств и, вполне возможно, текущий год будет отмечен подобными экспериментами.
В 2013 году Музей современного искусства Москвы представил выставку работ проекта Leroy Brothers «Witness your world», ставших оформлением нового альбома группы «Мумий Тролль». В экспозицию вошли уникальные художественные фотоинсталляции, а также записи выступлений группы.
Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» выступили в фан-зоне у Дома Советов в заключительный день фестиваля болельщиков FIFA.
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